Full fiasko i OL-storslalåmen – tre av fire norske kjørte ut

YANQING/OSLO (VG) Tre av fire norske kjørte ut og Henrik Kristoffersen (27) gjorde en stor feil og endte på 8.-plass. «En rævva norsk dag» omtaler Kristoffersen det som. Sveitsiske Marco Odermatt tok gullet.

forrige







GULLET RØK: Henrik Kristoffersen var godt med i gullkampen etter førsteomgang, men kom på innerski og ødela mulighetene sine i finaleomgangen.

13. feb. 2022 09:02 Sist oppdatert 17 minutter siden

Annenomgang ble først utsatt halvannen time grunnet massivt snøfall. Men da finaleomgangen endelig kom i gang var det en heltent Kristoffersen som var på gulljakt på toppen av bakken.

Løypen i annenomgang ble satt tettere og med lavere fart enn i den første omgangen, noe som i teorien skulle passe Rælingen-gutten godt.

Teorien ble ikke satt ut i praksis. Kristoffersen tapte masse tid til ledende Zan Kranjec fra Slovenia til de to første mellomtidene, før han kom på innerski og nesten kjørte ut.

– Det er jo helt klart en medalje som ryker, det er det ikke tvil om, men sånn er livet. Jeg har bare meg selv å skylde på. Jeg visste at det slaget var der, men likevel treffer jeg det, sier Kristoffersen til VG og fortsetter:

– Det er litt måten det skjer på som er litt vanskelig å se. Det er en nybegynnerfeil. Det er litt for dårlig, rett og slett. Sånn er livet, det kommer nye renn.

Teknikkspesialisten kjørte i mål 1,71 bak sloveneren og endte til slutt på 8.-plass. Kristoffersen omtaler det som en «rævva norsk dag» til Discovery+.

– Jeg synes jeg kom veldig dårlig i gang på toppen og da begynte jeg å stresse litt mye. Men sånn jeg har skjønt det var det ikke så dårlig likevel. Det er en feil jeg sjeldent gjør, men det kan likevel skje, sier sølvvinneren fra 2018.

Sveitsiske Marco Odermatt, som også har hatt full fiasko under OL før søndagens storslalåm, tok endelig det etterlengtede gullet foran Kranjec. Franske Mathieu Faivre tok bronse.

«Veteranen» legger også vekt på at man ikke må være for skuffet over sine tre lagkompiser som kjørte ut og setter seg selv i skuddlinjen.

– Lucas, Atle og Rasmus har én pallplass hver i storslalåm, så man skal ikke forvente at de skal dundrer inn til pallplasser da. Hvis det norske folk og journalister forventer det, må de gå litt i seg selv. Med meg kan de forvente det, oppsummerer han.

Rælingen-løperen har fra før sølv i storslalåm fra Pyeongchang-OL i 2018 og ble som 19-åring den yngste mannlige alpinisten med OL-medalje da han tok bronse i slalåm i Sotsji-OL 2014.

Kristoffersen har fortsatt mulighet til å reise hjem fra Kina med en medalje under onsdagens slalåm.

– Jeg skulle likt at det var litt brattere, men det er ganske bra helling fra meg halvveis og ned, men vi får se. Alt er mulig, sier Kristoffer om sine egne muligheter i slalåmen, sier han til rettighetshaveren.

Kristoffersen kastet seg ut med startnummer én på brystet i førsteomgangen av OL-storslalåmen i Yanqing, og kom i mål uten de tydelige store feilene.

– Jeg synes selv det var dårlig da jeg kom i mål. Det tror jeg de fleste synes for å være helt ærlig, sier Kristoffersen til VG.

Tiden holdt til ledelse mot to konkurrenter, men så kom forhåndsfavoritten Marco Odermatt med en superavslutning og ledelsen med tolv hundredeler.

Østerrikske Stefan Brennsteiner og franske Mathieu Faivre la seg inn mellom rivalene Odermatt og Kristoffersen, og nordmannen lå som nummer fire etter den første omgangen.

Med de andre nordmennene gikk det langt dårligere i førsteomgang. Lucas Braathen startet bra, men etter en stor feil endte han 1,27 sekund bak Odermatt i mål. Det holdt til tolvteplass før finaleomgangen, hvor han kjørte ut.

Atle Lie McGrath og Rasmus Windingstad røk ut av løypen allerede i førsteomgangen.