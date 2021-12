Den historiske kampen iranerne ikke får se

CASTELLON (AFTENPOSTEN): Mens norske TV-seere følger håndballandslaget tett fra VM, får ikke iranerne se VM-kampen mot Norge.

Ringen er sluttet før Irans kvinnelag skal spille mot Norge søndag. Det blir et historisk møte.

10 minutter siden

For selv om Iran debuterer på dette nivået, vil ikke hjemlandet vise sine egne kvinner fra banen.

Uansett blir det et historisk møte i den andre gruppekampen. Norge møter Iran for første gang i landskamp, og det er første gang det skjer mot spillere med heldekkende drakter. Kvinnene på landslaget har hvit hijab, hvite tights under shortsen og hvit trøye som også dekker armene under den grønne drakten.