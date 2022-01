Håndballherrenes EM-test avlyst av koronafrykt – dansk irritasjon etter norsk nei

De norske håndballherrenes viktige EM-test mot Danmark torsdag blir ikke spilt. Danskene oppgir smitteredsel i den norske leiren som årsak.

Torbjørn Bergerud og Sander Sagosen kan se langt etter kamp mot Danmark torsdag.

NTB

6. jan. 2022 09:25 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag denne uken ble det kjent at den danske målvakten Jannick Green hadde testet positivt på korona. Han har siden vært isolert, og i etterkant har lagkameratene vært testet.

Tirsdag opplyste Danmarks håndballforbund at hele troppen hadde avgitt negative koronatester.

Onsdag møttes toppene i det norske og danske håndballforbundet for å diskutere gjennomføringen av torsdagens planlagte EM-oppkjøringskamp. Konklusjonen ble at den avlyses.

– Avgjørelsen er tatt på bakgrunn av hvilke konsekvenser det vil få dersom kampen bidrar til spredning av smitte, sier kommersiell sjef Jan-Erik Aalbu i Norges Håndballforbund i en uttalelse.

Ville spille

Fra dansk hold er man samtidig tydelig på at det var Norges Håndballforbund som fremmet ønsket om å droppe oppgjøret.

– Vi er overbevist om at vi kunne avvikle landskampen på forsvarlig vis, men Norges Håndballforbund vil gjerne at både de og vi blir testet ytterligere før et oppgjør, noe vi selvfølgelig har forståelse for, sier danskenes sportssjef Morten Henriksen i en pressemelding.

Overfor dansk TV2 legger han samtidig til at tidspunktet for avlysningen skaper irritasjon.

– Jeg ergrer meg helt vilt over tidspunktet beslutningen ble tatt på. Jeg mottok meldingen klokken 22.50 i går kveld, sier Henriksen.

– Vi har gjort alt vi kunne for å skape sikre rammer ved å skru opp sikkerheten og testingen. Det er alltid en risiko, og den har Norge følt var for stor, legger han til.

Norges landslagssjef Christian Berge sier at torsdagens kamp innebar for stor risiko.

– Vi var veldig lystne på å spille også torsdag, for det ville gitt oss god og viktig matching. Likevel vurderer vi konsekvensene til å være for store dersom det oppstår smittetilfeller, sier han.

Ny kamp lørdag?

Etter planen skal Norge og Danmark møtes til ny kamp i Hillerød lørdag. Det skal fortsatt være håp om å kunne gjennomføre den.

– Målet er fortsatt å spille den kampen. Før den tid har vi noen ekstra dager med forhåpentlig negative tester av begge lags spillere, sier Jan-Erik Aalbu.

– Avtalen, som ble gjort i går kveld, går på at hvis begge lag fortsetter med å teste negativt på PCR-tester, spiller vi lørdag, sier danskenes sportssjef Morten Henriksen.

EM-sluttspillet i Ungarn og Slovakia starter i neste uke. En rekke landslag har vært plaget med koronasmitte i oppkjøringen. Testkamper er avlyst over store deler av Europa.

Regjerende olympisk mester Frankrike har blant annet vært hardt rammet. Ikke mindre enn åtte spillere måtte stå over lagets første samling inn mot EM.

Norges tropp har vært gjennom fem koronatester de siste fire dagene, og alle testene var negative.

Spillere som tester positivt på korona kan tidligst være spilleklare 14 dager etter den positive testen.