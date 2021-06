Skarstein forbedret egen verdensrekord med over fem sekunder: – Veldig deilig

Birgit Skarstein (32) fikk det svært tøft i varmen fredag og fryktet for Paralympics-formen, men under kjøligere forhold lørdag formiddag slo hun tilbake med en klar seier og verdensrekord.

VERDENSREKORD: Birgit Skarstein viste seg virkelig frem lørdag formiddag. Her fra en tidligere anledning. Foto: Balint Czucz.

I dag 13:01

– Det er ekstra deilig når du er redd for at du har bommet totalt. Det er utrolig lettende og veldig deilig. Jeg er der jeg skal være og jeg er i form. Jeg er i rute, sier Birgit Skarstein til VG.

Med tiden 10.07,93 forbedret hun sin egen verdensrekord fra VM i 2018. Den gang rodde Skarstein de 2000 meterne på 10.13,63 og lørdag var hun altså 5,6 sekunder raskere.

Superløpet kom dagen etter at hun måtte se seg grundig slått av den israelske båten i forsøket fredag.

– I dag gikk det mye bedre. Alt funket på en helt annen måte i dag. Israel ledet frem til 1300 meter, men i dag samsvarte klokken med kroppen. Det føltes som om jeg hadde fått tilbake kroppen min, og at jeg hadde kontroll på den, sier Skarstein.

BLID: Birgit Skarstein var meget fornøyd etter lørdagens verdensrekord. Her fra en tidligere anledning. Foto: Bjørn S. Delebekk

Fredag fikk nemlig Skarstein store problemer med varmen. Forsøket var lagt til ettermiddagen og solen stekte over Varese i nordlige Italia.

– Det ble en vekker for meg. Vi har ikke rodd konkurranser i så varmt klima på et par år, sier Skarstein.

– Jeg rodde med våt caps og våt skjorte og hadde iskald drikke i båten. Jeg stoppet seks ganger under oppvarmingen og fuktet caps og trøye og jeg gjorde hovedoppvarmingen min i skygge på land. Likevel var jeg så varm at da starten og spurten gikk, så klarte jeg ikke å henge på. Det var ingenting å spurte med. Hjertet gikk i 200, jeg hadde puls over makspuls. Vi har jobbet mye med pacing og hvilken fart vi skal ligge i, men kroppen og farten stemte ikke i det hele tatt. Det føltes som om jeg rodde i blinde. Det var ordentlig krevende og da jeg kom til 800 meter, så kjentes det som om jeg måtte kaste opp. Jeg klarte ikke å få inn nok luft og jeg måtte konsentrere meg om å puste og holde takten.

Skarstein kom da inn til tiden 10.25,40 og forbedringen til lørdagens løp ble dermed så mye som 17,47 sekunder. Til sommerens olympiske og paralympiske leker i Tokyo, vil trolig varmen og luftfuktigheten spille en sentral rolle.

– Den som takler varmen, har et ekstremt fortrinn. Mine hovedkonkurrenter er Israel, Frankrike, Italia, Brasil og Tyskland. Det er nasjoner som har et annet forhold til varmen enn oss her i nord.

Skarstein forteller at rolandslaget har trent en del på Olympiatoppens varmerom for å være best mulig forberedt til Tokyo-lekene.

– Vi ser godt at det er stor forskjell på det å ha rolige økter i varmerom, som gir en god akklimatisering, og maksbelastning under stekende sol langs vannflaten, sier Skarstein.

På grunn av coronaviruset får ikke utøverne reise til Tokyo før fem dager før de skal i aksjon.

– Hvis du ikke takler varmen, så hjelper det ikke at du har verdensrekordfart inne, for da blir du slått ut. Jeg hadde ikke vært på pallen med løpet på fredag og det er 18–19 timer mellom de to løpene.