Ruud-effekten slår til på hjemmebane: – Crazy

Mange peker på at Casper Ruud skal ha mye av æren for at norsk tennis går så det griner.

Casper Ruud takker publikum på den intime banen, etter en ny seier. Foto: Mette Bugge

3. juni 2021 06:45 Sist oppdatert nå nettopp

Casper Ruud - Kamil Majchrzak 6-3, 6-2, 6-4

PARIS: Ruud fikset oppgaven i 2. runde i French Open mot polske Kamil Majchrzak. 3–0 i sett var overlegent.