OL nærmer seg. Pappa Gjert Ingebrigtsen har tatt en stor sjanse.

Jakob Ingebrigtsen fikk svaret han og trenerpappa Gjert håpet på, men de var spente før løpet. Opplegget har vært annerledes denne sesongen.

Kontrollert på vei mot mål. Jakob Ingebrigtsen tok sin andre seier i Diamond League. Den forrige skjedde i 2020. Foto: Martin Rickett, AP

24. mai 2021 14:02 Sist oppdatert 37 minutter siden

Kort om saken:

Jakob Ingebrigtsen vant i sesongåpningen i Diamond League

Før løpet var løpefamilien ekstra spente av én grunn: Det nye høydeopplegget deres

Henrik Ingebrigtsen ble nummer ti, men det viktigste var ikke å få varige men, mener Gjert Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen vant søndag kveld sitt andre Diamond League-stevne i Gateshead, nordøst i England.

På favorittdistansen 1500 meter, i vind og ufyselig vær, ble tiden respektable 3.36,27. Toer ble Oliver Hoare fra Australia (3.36,27).

Både far og sønn var spent foran sesongdebuten. Årsaken er denne, forklarer Gjert Ingebrigtsen:

– Vi har gjort ting veldig annerledes i år enn tidligere på grunn av pandemien. Vi har tatt en helt annen risiko når det gjelder høyde. Tidligere har vi fulgt planene vi har vært tryggere på. Nå har vi vært mye høyere, på 3000 meter.

Når kroppen trener i uvante høyder, kan effektene være uforutsigbare. Dermed har Team Ingebrigtsen tatt en stor sjanse i OL-sesongen.

Les også Slår knallhardt tilbake: Gjert Ingebrigtsen mener Vebjørn Rodal er bitter

Godt svar

I NRKs direktesending ble Jakob Ingebrigtsens løp beskrevet som «et skremmeskudd» til konkurrentene. Løpet ga familien et godt svar, men ingen tar noe for gitt på forhånd.

– Det viktigste var rett og slett å vinne. Det å vinne et Diamond League-stevne er ikke bare å møte opp. Det var sterk konkurranse under dårlige forhold. For et normalt, dødelig menneske er det ikke bare å løpe i tet og springe ifra. Slik er ikke verden. Du må spille kortene så godt som du kan. Det gjelder å være taktisk våken, ikke for ivrig og velge det rette tidspunktet for hva du skal gjøre.

Gjert Ingebrigtsen snakker vel så mye om hva som må skje i mesterskap. Han har OL i tankene. Mesterskapet i Tokyo er to måneder unna.

Etter løpet spurte NRK Jakob Ingebrigtsen om han er i rute til OL-gull.

– Ja, det synes jeg. Jeg er i alle fall så godt forberedt som jeg kan være så langt. Jeg skal bli enda bedre forberedt når det nærmer seg, men jeg er klar for å kjempe, i alle fall, svarte 20-åringen.

Det svaret liker faren og er enig i at det ser bra ut.

– Men det går ikke an å si at man er i rute til å ta OL-gull.

Henrik Ingebrigtsen lå som best på sjetteplass, men endte som nummer ti til slutt i Gateshead. Foto: Martin Rickett / PA

Den eldste på rett vei

Storebror Henrik Ingebrigtsen ble nummer 10 på 5000 meter søndag kveld. Men det viktigste var å fullføre løpet uten varige men, mener trenerpappaen.

– I tidligere løp har Henrik fått det verre. Derfor var det viktig for han å komme ut tidlig ut og kjenne at kroppen ikke tar skade av å stille i løp. Frem til nå har kroppen hans vært ute av stand til å springe løp og fortsatt fungere etterpå. Han har hatt vondt i ukevis.

Gjert Ingebrigtsen mener at eldstesønnens opplevelse, og at han dagen derpå hadde det greit, betydde mye.

– Den tryggheten var der etter dette løpet. Det fungerer mye bedre nå.

Gjert Ingebrigtsen og løpersønnene kjører et nytt opplegg i år. Foto: Trond Reidar Teigen, NTB

Henrik Ingebrigtsen har gjennomført mye mengdetrening den siste perioden og var derfor stinn i kroppen. Han kjente tidlig at spruten i beina manglet. Tiden 13.27,07 må kalles anstendig under de rådene forholdene i. OL-kravet er på 13.13,5.

Det er ingen umulig oppgave bare Henrik Ingebrigtsen får mer overskudd.

5000 meter ble for øvrig vunnet av Mohamed Katir på 13.27,07.

Neste i Firenze i juni

Familien Ingebrigtsen skal nå være hjemme en stund under forutsetningen om at treningsforholdene er greie.

De blir i Sandnes frem til Diamond League-stevnet i Firenze 20. juni.

Mannen som er ekstremt god på 1500 meter, Timothy Cheruiyot fra Kenya, var ikke med i Gateshead.