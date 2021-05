Verstappen disser lagkameraten: – Jeg er helt alene

Max Verstappen (23) legger ikke skjul på at han ikke er fornøyd med sin Red Bull-kollega Sergio Pérez (31).

LAGKAMERATER: Max Verstappen (t.v.) og Sergio Pérez i samtale etter kvalifiseringen på Imola-banen i april 2021. Foto: Bryn Lennon / POOL / GETTY POOL

I Barcelona forrige helg måtte nederlenderen nok en gang finne seg å bli nummer to bak Lewis Hamilton i Mercedes. Og Hamiltons Mercedes-kompis Valtteri Bottas ble nummer tre. Mens Pérez nok en gang endte utenfor pallen og ble nummer fem.

– Jeg er helt alene i kampen, sier han til Ziggo Sport om duellen med Mercedes-førerne.

– De kan lett foreta et andre depot-stopp, fordi det er så stor avstand bak dem.

Sergio Pérez var til slutt over minuttet bak vinneren i mål. Mer interessant er det at avstanden fram til Bottas på 3. plass var 37 sekunder.

På spørsmål om lagkameraten Pérez må gjøre mer for å hjelpe ham, svarer Verstappen:

– Da kan de i det minste ikke gjøre det andre stoppet, og da er det bare spørsmål mot slutten hvem som har best dekk igjen. Det er tross alt slik.

Red Bull-sjefen Christian Horner forsvarer Sergio Pérez – men er samtidig enig med Verstappen, ifølge motorsport-total.com:

– Han ble liggende bak Daniel Ricciardo og klarte dessverre ikke å komme forbi – på en bane der det er vanskelig å kjøre forbi. Vi trenger Pérez i dette hullet, slik at Mercedes ikke får de strategiske alternativene som de hadde i Barcelona.

RIVALEN: Mecedes’ Lewis Hamilton har vunnet tre av årets fire Formel 1-løp. Foto: James Moy / James Moy Photography/PA Images

– Lewis Hamilton kunne derfor foreta en ekstra stopp. De visste at han hadde bare lagkameraten å komme forbi etter stoppet, og det var ikke noe problem. Derfor trenger vi begge bilene der oppe, slik at Mercedes ikke kan gjøre dette.

Red Bulls teamsjef er sikker på at meksikanske Pérez vil prestere. Han kjørte i 2019 og 2020 for Racing Point.

– Jeg er sikker på at Checo vil komme når han får mer selvtillit og får mer tid i bilen, sier Christian Horner.

Sergio Pérez har så langt én 4. plass, to 5.-plasser og én 11. plass i de fire Grand Prix-løpene som har vært.

Lewis Hamilton ligger 14 poeng foran Verstappen etter fire løp, 94 mot 80 poeng. De har til nå besatt de to første plassene i samtlige løp. Den mektige Red Bull-konsulenten Helmut Marko mener at Verstappen er for utålmodig, ifølge f1-insider.com:

– Det må sies at Max er ganske temperamentsfull i sin karakter. Eller for å si det på en annen måte: utålmodig. Det er litt i fordel av Hamilton i øyeblikket.

– Men Hamilton gjør også feil, du så det i restarten i Portugal. Men konsekvensene av hans feil er mindre, som på Imola, der det bare kunne kalles flaks.

Verstappens landsmann, tidligere Formel 1-fører Jan Lammers, uttrykker det på denne måten:

– Hamilton gjør veldig ofte feil, men han blir ikke straffet for det, fordi han er i den beste bilen og kan finne en måte å løse det på.