Klubben tause om Zuccarellos skade: – Ingen oppdatering

Minnesota Wild har vunnet fire av seks kamper siden sesongstarten i NHL, utenfor sitter Mats Zuccarello (33) med skaderehabilitering. Klubben er usikre på når han returnerer.

JUBEL: Veteran Zach Parise (i midten) gratuleres av Carson Soucy (t.v) og Nick Bjugstad (t.h) etter hans scoring på San Jose-målvakt Devan Dubnyk, hans tidligere lagkamerat, fredag. Foto: Jim Mone / AP

6 minutter siden

Oslo-gutten opererte håndleddet i Norge i høst, og var selv usikker på om han rakk sesongstarten da han møtte VG i Oslo i slutten av november.

Etter Minnesota Wilds 5–3-tap for San Jose Sharks natt til mandag er det nå gått seks kamper uten nordmannen i aksjon. Og det ser ut til å vedvare.

– Det vi kan si er at Mats fortsatt ute med en skade i overkroppen og vi har ingen oppdatering om når han vil kunne trene med laget igjen, sier klubben i en melding via pressesjef, Aaron Sickman til VG.

– Han følger den normale prosessen ved først å trene på egenhånd, så komme på lagtrening med en annen draktfarge (for å indikere at han ikke skal takles/ha kontakt med skadeområdet journ.anm), derfra vil vi evaluere dag for dag og finne ut hvor vi står, sa sjefstrener Dean Evason til lokalmediene etter kampen fredag.

Dette indikerer at hockeystjernen trenger uker før vi ser ham i aksjon igjen.

VG har forsøkt å få en oppdatering fra Zuccarello selv, men han kan ikke uttale seg om egen helse under sesong, grunnet ligaens reglement for beskyttelse av spillerne.

Han kan likevel seg seg nokså fornøyd med at laget, som røk ut før sluttspillet begynte i høst, nå ser ut til å ha fått skikk på en litt av trøbbelet de slet med forrige sesong.

TIDLIG FARVEL: Mats Zuccarello (t.h) og Minnesota Wild røk ut av kvalifiseringen til NHL-sluttspillet i fjor, mot Vancouver Canucks og Bo Horvat (t.v), i august. Foto: JEFF VINNICK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Storspiller

De har vunnet fire av seks kamper, riktignok mot lag som ventes å kjempe i bunnen av ligaen denne sesongen (Anaheim Ducks, Los Angeles Kings og San Jose Sharks), men tre av seirene er kommet på borte-is.

Inntredenen til den russiske vingen Kirill Kaprizov, som de før sesongen fikk lokket over fra den russiske toppligaen, har blitt akkurat den tilveksten de håpet på. 23-åringen var helt sentral da det NHL-fraværende OL-gullet i 2018 havnet hos Russland. Nå har han seks poeng på seks kamper i NHL og viser at han så vel som å sette opp målsjanser - har avslutterferdigheter i toppklassen.

Kanskje en fremtidig lekekamerat for Mats Zuccarello, som slet i sin første sesong i Wild, mye på grunn av kjemien offensivt i laget.

Han var ikke så skarp i overtallsspillet da han fikk sjansen i fjor, og der har Minnesota-laget startet sesongen svakt med fattige to mål på 27 overtall. Dermed kan duoen Zuccarello og Kaprizov kanskje få sjansen sammen når nordmannen er tilbake.

Video fra begynnelsen av Wild-karrieren, sent i 2019:

Mer i vente

Minnesota venter fortsatt på at den lovende sveitseren Marco Rossi (19), draftet i talentutvelgelsen i sommer, skal bli kvitt sin skade. Men med bedre keeperspill fra nylig vervede Cam Talbot og finnen Kaapo Kähkönen, samt tilbyttede Ian Cole defensivt har fått laget på rett vei.

I tillegg er de i kamp om å signere en skikkelig førstecenter. En leder. Pierre-Luc Dubois i Columbus var ledig, men ble trolig for «dyr» for klubben. Han forsvant til Winnipeg Jets.

Til alt overmål har den fjorårs-utskjelte svensken Victor Rask og Nick Bjugstad imponert i den nevnte rollen innledningsvis.

Dermed kan det bli mer spennende for nordmenn å følge laget denne sesongen, iallfall når Mats Zuccarello blir å se på isen.

PS: Minnesota Wild er nummer to i sin divisjon i NHL-systemer som denne sesongen har åpner for flere kamper «lokalt» for å begrense reisene grunnet coronaviruset. Vegas Golden Knights leder an der, anført av klubbens første kaptein i historien - Mark Stone - som har gjort åtte poeng på fem kamper.