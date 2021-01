Håndball-VM direkte

VED SEIER OVER ISLAND: En av disse to forutsetningene gå inn i Portugal-Frankrike som spilles kl. 20.30. 1. Fransk seier eller uavgjort. 2. Portugisisk triumf med mer enn seks mål og seierssifre 32–25 eller lavere ved syvmålsseier.

VED SEIER OVER ISLAND: En av disse to forutsetningene gå inn i Portugal-Frankrike som spilles kl. 20.30. 1. Fransk seier eller uavgjort. 2. Portugisisk triumf med mer enn seks mål og seierssifre 32–25 eller lavere ved syvmålsseier.

Torbjørn Bergerud er tilbake i mål fra start i kveld etter at Kristian Sæverås spilte hele kampen mot Algerie på fredag.

Torbjørn Bergerud er tilbake i mål fra start i kveld etter at Kristian Sæverås spilte hele kampen mot Algerie på fredag.

Christian Berge kjører med samme lag som mot Algerie fredag. Det betyr at disse fire ikke spiller mot Island: Espen Christensen, Henrik Jakobsen, Simen Holand Pettersen og William Aar.

Christian Berge kjører med samme lag som mot Algerie fredag. Det betyr at disse fire ikke spiller mot Island: Espen Christensen, Henrik Jakobsen, Simen Holand Pettersen og William Aar.

Norge håper fortsatt på VM-kvartfinale.Ved seier over Island må en av disse to forutsetningene gå inn i Portugal-Frankrike som spilles kl. 20.30. 1. Fransk seier eller uavgjort. 2. Portugisisk triumf med mer enn seks mål og seierssifre 32–25 eller lavere ved syvmålsseier.

Norge håper fortsatt på VM-kvartfinale.Ved seier over Island må en av disse to forutsetningene gå inn i Portugal-Frankrike som spilles kl. 20.30. 1. Fransk seier eller uavgjort. 2. Portugisisk triumf med mer enn seks mål og seierssifre 32–25 eller lavere ved syvmålsseier.

DEL