Skarp-lederen savner flere kvinner i styrene i Tromsø-lagene: – Mange damer er ikke tøffe nok

Tromsø idrettsråd håper at kurset deres skal føre til at flere kvinner tar på seg lederroller i idrettslagene i byen.

Nå nettopp

Tirsdag ble det arrangert Ledestjernekurset på The Edge, som er et omfattende kurs om norsk idrett. De som deltok på kurset var hovedsakelig kvinner med innvandrerbakgrunn, der mange har til felles at de har et barn som er en del av idretten.

Målet er å skape større inkludering i idretten, slik at mødrene i større grad får lederroller i de ulike lagene og klubbene deres barn er en del av.