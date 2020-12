Brødrene forklarer: EM-kometens vei mot toppen

Født: 9. februar 1999

Kommer fra: Bærum

Bosatt: Kristiansand

Klubber: Helset (-2015), Stabæk Håndball (2015-2018), Vipers Kristiansand (2018-)

Landskamper: 22/ 66 mål. Har 52 landskamper og 235 mål i junior, ungdom og rekrutt.

Bakgrunn: Kom tidlig med på juniorlandslag der hun overbeviste stort med 145 mål på 30 kamper. Så ble det 81 mål på 20 kamper som ungdom, og ni mål på to kamper i rekrutt. Debuterte for Norge A i november 2018. Ble tatt ut til EM og var en av Norges beste spillere i Frankrike.

Meritter: NM-sølv med Stabæk, to NM-gull og seriemesterskap med Vipers, VM-sølv for junior. Har vært på «All star team» i to juniormesterskap. Kåret til verdens tredje beste unge spiller i 2020.