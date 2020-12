Pettersen er på utgående kontrakt. Stiller to krav for å forlenge med KRS

På få måneder har Gunnar Pettersen gjort KRS til en het opprykkskandidat. Men det er slett ikke sikkert han er trener neste sesong.

Gunnar Pettersen har hatt suksess med Kristiansand Topphåndball til nå i sesongen. May Elin Aunli, ØIF Arendal.

15 minutter siden

KRISTIANSAND: – Jeg synes gutta har fått til mye på kort tid selv om vi ikke har stilt skadefrie i noen av kampene. Det bor mye i laget. Vi får vente litt og se, og til slutt er det klubben som bestemmer. Men hvis jeg skal fortsette er det under forutsetning av at det blir opprykk. Jeg tar ikke ett år til i 1. divisjon, konstaterer Gunnar Pettersen – og peker med det på ett av de to kravene som må ligge i bunn dersom han skal være aktuell for å fortsette.

Mer om det neste kravet kommer lenger ned i saken.