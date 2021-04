Strømsgodset-varslerens advokat: – Det er mye å fordøye

DRAMMEN/OSLO (VG) Strømsgodset-varslerens advokat Eirik Monsen sier at det viktigste for varsleren er at han blir trodd. Varslingssaken pågår fortsatt.

FERDIG: Tidligere Strømsgodset-trener Henrik Pedersen. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

9. apr. 2021 16:34 Sist oppdatert 16 minutter siden

Det var et varsel om rasisme som startet prosessen som i dag førte til at Strømsgodset-trener Henrik Pedersen nå er ferdig i klubben.

Varslerens advokat Eirik Monsen sier at hans klient ikke ønsker å ta stilling til at klubben valgte å sparke Pedersen.

– Varslingsprosessen hos Godset er ikke avsluttet og det den forholder han seg til. Han registrerer naturligvis det som skjer. Jeg tror ikke min klient skal mene så mye mer ennå. Intensjonen var ikke å legge press på hverken klubb eller trene, sier Monsen til VG.

– Hvor viktig er det for dere at Godset fullfører undersøkelsene?

– Det er veldig viktig. Når han setter igang en slik sak om kritikkverdige forhold hos egen arbeidsgiver, krever det mye å stå i det. Da er det viktig å bli hørt og trodd og at den blir tatt på alvor.

– Hvordan har han hatt det de siste dagene?

– Det er mye å fordøye, naturligvis. Det er krevende å stå i for alle, inkludert han som er varsler. Jeg føler han står oppreist.

– Opplever han støtte fra klubben?

– Han opplever støtte fra deler av klubben. Men vi skal ikke konkludere ennå. Dette handler om at han har stått frem og vil bli trodd. Det er det viktigste for han, sier Monsen.

Varslingssaken mot Pedersen pågår fortsatt.

– Klubben holder i denne saken videre. Ballen ligger i aller høyeste grad hos dem når det kommer til videre behandling, avslutter Monsen.

Klubben bekreftet tidligere mandag at Pedersen er ferdig i klubben.

– Dette var ikke en exit jeg ønsket. Jeg er sterkt uenig og kritisk til både anklagene som er fremført, og til selve prosessen som er gjennomført. Det føles trist og meningsløst å forlate Strømsgodset og «drengene» på denne måten, sier Pedersen i pressemeldingen.

– Men slik denne saken nå har kommet ut av kontroll, og spesielt av hensyn til alle som elsker Strømsgodset, hadde jeg ikke noe annet valg enn å bidra til enighet om denne løsningen som nå ligger på bordet, legger han til.

VG oppdaterer saken.