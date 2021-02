Medaljekaos og knallhard løypekritikk: – Vil kalle det en skandale

CORTINA/OSLO (VG) Under dagens VM-øvelse var det både medaljekaos og hard kritikk av VM-løypen.

16. feb. 2021 16:30 Sist oppdatert nå nettopp

Under tirsdagens parallell-øvelse i alpint-VM ble først italienske Marta Bassino tildelt gullet, men etter at det østerrikske skiforbundet henvendte seg til FIS ble det delt gull med «sølvvinneren» Katharina Liensberger.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si annet enn at dette er megakult, sa hun etter å ha blitt ropt fram som gullvinner ved siden av Bassino, ifølge NTB.

De hadde samme tid i mål etter to omganger, men ifølge østerrikske Kurier ble Bassino tilkjent seieren fordi hun hadde best tid i andre omgang av finalen.

Det østerrikske forbundet kontaktet da juryen og påpekte at reglene for finalene og bronsefinalene sier at utøverne skal dele medaljene om de får samme tid i finalen. Regelen om seier ved best tid i andre omgang gjelder kun i de tidligere rundene. Heng med den som kan!

Derfor fikk Liensberger beskjed i pressesonen om at også hun hadde vunnet gull.

Løypen ble også hard kritiser av flere av løperne:

– Det er ikke rettferdig, jeg er sint på arrangøren. Jeg skal klage til FIS, sier italienske Federica Brignone til VG og TV 2 etter hun ble slått ut av lagvenninnen Marta Bassino.

Kritikken går på at den røde løypen var veldig mye raskere enn den blå, noe som falt dårlig ut for de som kjørte sist i blå løype.

I parallell er det satt en maksgrense på et halvt sekund på hvor mye en kan lede med etter første omgang. I dag var rød løype mer enn et halvt sekund raskere enn den blå, noe som ga et fordelaktig resultat for de som avsluttet i rød.

– Det vil jeg kalle en skandale, spesielt den finalen der, sier Kjetil André Aamodt i NRKs sending om kvinnenes finale.

Sebastian Foss-Solevaag så rennet på TV fra hotellet og var ikke særlig imponert.

– Nei, jeg synes det blir litt synd at de raskeste ikke vant. Alpint skal være så simpelt som at den som kjører raskest vinner, men det så ikke sånn ut nå. Det er en gren som er under progresjon eller testing, så man prøver mye forskjellig. Jeg tror FIS skal sette seg ned i dag og ta en prat, sier Foss-Solevaag til VG.

Det var flere løpere som langt fra var fornøyd med løypene i dagens parallell:

– Det var ikke rettferdig. Den blå løypen var veldig treg og med regelen med maks avstand på et halvt sekund fra førsteomgang, blir det veldig urettferdig, svarte italiensk Luca De Aliprandini på VGs spørsmål om løypene.

I de fire finalene var det kun sveitsiske Loïc Meillard som avsluttet og vant i den blå løypen. Hans konkurrent tyske Andreas Schmid falt og kjørte ut.

Sveitsiske Marco Odermatt var klar i talen om den mye omtalte løypen.

– Til slutt vant den beste kjøreren, selv med litt flaks. Det var ikke helt rettferdig og det skulle ikke vært slik i et VM. Jeg hadde sikkert sagt noe annet om jeg vant en medalje, men jeg syns ikke det var helt rettferdig, sier Marco Odermatt til TV 2.

Tidligere alpinist og freestyleutøver Audun Grønvold mener de burde kutte ut hele disiplinen fra mesterskapet.

– Dette tullet de driver med på alpin-VM nå kan de kutte ut med en gang. Alt for mange øvelser, skriver Grønvold på Twitter.

Timon Haugan var den eneste nordmannen som kom seg med til finalen i VM-øvelsen, men han fikk skulderen ut av ledd når han skulle dra seg ut av starten i første runde.

Haugan måtte bli kjørt ut på båre og er på sykehuset for å sjekke skadeomfanget.

– Jeg skulle dra til, men kjente at skulderen gikk ut av ledd. et gjør litt vondt, men jeg kjenner at den er litt løs. Sist fikk de den ikke tilbake i bakken, og var ute i to timer, men det er bedre nå, sa han til NRK.

