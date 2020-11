Her ryker kneet. 610 dager seinere vet ikke Mowinckel om hun kommer tilbake

Ragnhild Mowinckel (28) skal trene i Italia fram mot jul. Målet er comeback i verdenscupen.

På denne utfortreninga i Soldeu i Andorra 12. mars 2019 ble Ragnhild Mowinckel skadet for første gang. Både korsbåndet og menisken ble ødelagt da hun falt stygt etter et hopp. Gabriele Facciotti / TT NYHETSBYRÅN

13. nov. 2020 12:45 Sist oppdatert 8 minutter siden

Molde-alpinisten skadet korsbåndet og menisken da hun falt på utfortrening i Andorra i mars 2019. I november i fjor pådro hun seg en ny skade i det samme korsbåndet. 27-åringen har likevel jobbet beinhardt for å komme tilbake i bakken. Nå drar hun utenlands for å gjøre de siste forberedelsene til et etterlengtet comeback.

– Jeg skal trene i Cervinia den nærmeste tida, så får vi se hva som skjer med korona. Det er vanskelig å planlegge lang tid i forveien. Men det blir spennende å se hvordan det går med kjøringa, og det er et sted jeg aldri har vært før, sier Mowinckel til Rbnett.