Skår i gleden for Oilers etter storseier - to mann på sykehus

Stavanger Oilers er på rett spor igjen etter den elendige sesongstarten. Borte mot Lillehammer viste de glimt av storheten fra forrige sesong, men seieren kan ha blitt dyrkjøpt.

Smilene var tilbake hos Oilers da de feide Lillehammer av isen i OL-byen. Foto: Christoffer Hjalmarsson

14. nov. 2020 20:26 Sist oppdatert nå nettopp

Lillehammer - Stavanger Oilers: 1–6

LILLEHAMMER: Det er selvsagt tidlig å friskmelde Oilers etter den elendige sesongstarten, men med to strake seiere er laget nå på rett vei.

– Det er en start! Vi har Vålerenga i neste og det blir åpenbart en tøff match, men vi er på rett vei. Men selv om vi vinner eller taper, om vi fortsetter å spille på rett måte vil vi være i en god posisjon ved sesongslutt, er dommen fra David Morley.

Kampen mot Lillehammer kan imidlertid ha gitt Oilers vel så mye hodebry som glede for både Patrick Ulriksen og Nicolai Bryhnisveen ble sendt på sykehuset, sistnevnte etter en stygg takling fra Andreas Martinsen.

– Ulriksen ble truffet av et skudd og fikk en skade i overkroppen, og ble sendt på sykehuset. Bryhnisveen sa han var ok når han satt der, men ble sendt til sykehus for en sjekk. Noe mer status enn det vet jeg ikke, sier Oilers-trener Juha Kaunismäki.

Drømmestart for Oilers

Spørsmålet før kamp var om Oilers kunne bygge videre på seierne over Narvik på torsdag. Etter de første minuttene var svaret soleklart, ja! Oilers gikk nemlig ut i hundre mot Lillehammer og allerede etter to minutter lå pucken i nettet.

Selv om de ikke er purunge lenger, så gleder det nok mange at det var «ungdomstrioen» til Oilers som sørget for ledelse. Markus Vikingstad scoret på assist fra Thomas Berg-Paulsen og Simen Talge.

Oilers fortsatte kjøret og kun minutter senere ble ledelsen doblet ved Chris Rumble. Det som også var verdt å merke seg var at spillerne i boksen var mye mer aktive enn hva de har vært tidligere denne sesongen. Det var opp å brøle og juble for hver minste positive involvering.

– Vi må jo prøve å få opp stemningen! Den har vært litt nede, men det handler om å få positivitet. Rett og slett få hverander opp, og det funket. Samtidig var det veldig stille i Lillehammer sin boks, smiler Daniel Rokseth.

Med Daniel Rokseth tilbake på isen har Oilers nå vunnet to kamper på rappen. Foto: Christoffer Hjalmarsson

Mer å juble for ble det også for Oilers. Etter en liten kanonade mot Lillehammer-målet fikk en David Morley i knestående pirket pucken over linja. Dermed 3-0 etter en meget solid Oilers-periode.

Oppofrende Oilers

Andre periode starter, ikke overraskende, noe roligere enn den første. Lillehammer var lenge det førende laget og de skaffet seg flere gode sjanser, men Henrik Holm leverte den ene strålende redningen etter den andre.

Spesielt imponerende defensivt var det fra Oilers når de måtte spille over minuttet med to mann mindre på isen. Hjemmelaget pepret på, men blokkeringer, redninger og ofringer sørget for at nullen ble holdt.

Belønningen var en scoring i undertall da Oilers var fire mann igjen. En klarering endte hos Dan Kissel som plutselig hadde en halvdel for seg selv. Han skled rolig frem mot keeper og la pucken sikkert i nettet.

– Det var enormt viktig og et lite vendepunkt i kampen. Hadde de fått en scoring der og bare vært ett bak hadde det blitt en helt annereldes avslutning på kampen. Det er absolutt noe vi kan bygge videre på, slår Morley fast.

Lillehammer ga seg imidlertid ikke og de fortsatte kjøret mot Oilers-målet og Holm måtte til slutt kapitulere når en retur ble slått inn. Det med snaut fem minutter igjen av perioden.

Henrik Holm og Oilers kjempet heroisk, men keeperen måtte til slutt gi tapt. Foto: Christoffer Hjalmarsson

Helt på tampen ble det dårlig stemning etter en stygg takling fra Rudolfs Balcers. Etter litt nevekamp måtte et par mann sette seg i utvisningboksen, men scoringer ble det ikke fler av i andre akt.

Sjarmøretappe eller neglebiter?

Etter flere kollapser tidligere denne sesongen var det nok ingen som var sikre på Oilersseier før tredje perioden, det på tross av en solid match så langt. Det viste seg imidlertid at frykten av ubegrunnet.

For fem minutter ut i perioden hentet Brady Brassart frem en lekker pasning da han spilte på tvers til Markus Søberg i midtsonen. Veien mot mål lå da åpen og ledelsen ble økt til 5–1.

Nicolai Bryhnisveen var offer for en grisetakling fra Andreas Martinsen. Foto: Christoffer Hjalmarsson

Frustrasjonen begynte å bre seg hos Lillehammer og Andreas Martinsen fikk utløpt da han feide Nicolai Bryhinisveen i vantet på stygt vis. Det førte til matchstraff for den tidligere NHL-proffen.

Oilers fikk også fem minutter i overtall og de brukte David Morley på å fastsette sluttresultatet til 6–1. En knallsterk seier for Oilers som på mange måter minnet litt om gullaget fra forrige sesong.

KAMPFAKTA

Lillehammer – Stavanger Oilers 1-6 (0-3, 1-1, 0-2)

Fjordkraft-ligaen 10.serierunde

Eidsiva Arena: 200 tilskuere

Skuddstatistikk: 31-27

Utvisningsminutter: 35-20

Mål: 0-1 Markus Vikingstad (Talge, Berg-Paulsen) (01:56), 0-2 Chris Rumble (Talge, Berg-Paulsen) (05:02), 0-3 David Morley (Kissel), 0-4 Dan Kissel (Rokseth) (33:20), 1-4 Martin Ellingsen (Cangelosi, Fosse) (37:47), 1-5 Markus Søberg (Brassart) (45:42), 1-6 Morley (Rumble, Kissel) (45:48)

Dommere: Per Gustav Solem og Jørn McCall Ekeberg

OILERS’ LAG

Målvakt: Henrik Holm

1. rekke: Dan Kissel, Rudolfs Balcers og David Morley

2. rekke: Markus Søberg, Brady Brassart og Chad Costello

3. rekke: Simen Talge, Markus Vikingstad og Thomas Berg-Paulsen

4. rekke: Christian Wetteland, Sander Hurrød og Magnus Hoff

1. backpar: Patrick Ulriksen og Andreas Klavestad

2. backpar: Dennis Sveum og Nicolai Bryhnisveen

3. backpar: Chris Rumble og Daniel Rokseth

Ekstra back: Kristian Østby