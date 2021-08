Norge er klare for OL-kvartfinale etter thriller mot Frankrike

TOKYO/OSLO (VG) (Norge – Frankrike 32–29) Håndballgutta til Norge holdt på å miste ledelsen mot Frankrike, men dro seieren i land. Nå er de klare for kvartfinalen i OL.

Norges herrelandslag i håndball kom til oppgjøret mot Frankrike med to tap på fire kamper i bagasjen, og hadde virkelig kniven på strupen for å avansere fra gruppespillet i OL. Frankrike hadde på sin side vunnet alle sine fire kamper og var allerede klare for kvartfinalen som gruppevinnere.

Det ble en thriller, men Norge stakk til slutt av med seieren og er klare for kvartfinalen i OL.

Etter kampen måtte Sander Sagosen hentes bort av Harald Reinkind etter en opphetet diskusjon med flere franske spillere. Den trønderske stjernen var tydelig irritert etter en situasjon i sluttsekundene.

– Norge var det beste laget. Det er et fantastisk lag. De spilte dårlig mot Tyskland, men vi visste de ville gi alt de hadde i dag, sier den franske spilleren Nedim Remili til VG, som for øvrig var veldig lei seg over de to norske skadene på Magnus Abelvik Rød og Christian O’Sullivan.

Lagene fulgte hverandre tett i en fartsfylt åpning, og det skilte bare ett mål før Sagosen banket Norge opp i 11–9 etter snaue 20 minutter. Kevin Gulliksen økte til tremålsledelse like etterpå, før Magnus Gullerud satte inn 13–9.

Frankrike tettet luken raskt til 13–12, før Nikola Karabatic etter hvert utlignet til 14–14. Scoringer av Sagosen og Elverum-spiller Luc Abalo på tampen av første omgang gjorde at det sto 15–15, før Norge fikk muligheten på straffe i siste sekund av omgangen. For fjerde av fjerde gang i første omgang bommet Norge på straffe, denne gang ved Gulliksen.

Straffe-krisen fikk sin forløsning umiddelbart i andre omgang, da O’Sullivan scoret på Norges femte straffe i kampen allerede før minuttet var passert i andre omgang. Samme mann satte nok en straffe i mål fem minutter senere da han utlignet til 19–19.

O’Sullivan måtte ut med skade etter 38 minutter, men da tok Sagosen ansvar fra straffemerket og utlignet til 20–20.

Norge gikk opp i tomålsledelse til 23–21, men Frankrike kom tilbake til 24–24. Derfra gikk Norge opp i tremålsledelse etter scoringer av Sagosen på straffe og to av kaptein Bjarte Myrhol.

– Jeg er en målkåt fyr, jeg, spøker Myrhol til TV Norge etter kampen.

Den ledelsen holdt de en god stund, men med et par minutter igjen av kampen var det bare ett mål som skilte lagene. Derfra seilte Norge igjen fra og vant med tre mål til slutt.

Kvartfinalene spilles tirsdag.