Norge klare for kvartfinale etter thriller: – Det betyr alt

TOKYO/OSLO (VG) (Norge – Frankrike 32–29) De sto i fare for å bli slått ut av OL. Men Sander Sagosen og håndballgutta slo tilbake og sikret kvartfinaleplassen før det tok fyr mellom Sagosen og franskmennene.

1. aug. 2021 10:41 Sist oppdatert nå nettopp

Danmark eller Egypt er den mest sannsynlige motstanderen tirsdag.

– Det er deilig da. Vi er bedre i å slå nedenfra enn å ha favorittstempelet. Vi må spille uten å tenke konsekvenser, sier Sagosen etter seieren og gruppevinneren.

Norge hadde kniven på strupen for å avansere fra gruppespillet i OL. Frankrike hadde vunnet alle sine fire kamper og var allerede klare for kvartfinalen.

Håndballgutta vant en tøff kamp og rett før sluttsignalet smalt det mellom Sagosen og de franske spillerne. Sagosen måtte hentes bort av Harald Reinkind. Han ble revet ned i det aller siste angrepet, deiset i bakken i høy fart og endte med å knuffe med flere franske spillere.

– Det var vel ikke overraskende at han var involvert. Jeg så ikke hva som skjedde. Men det er mye adrenalin, sier landslagssjef Christian Berge etter at avansementet er sikret.

– Det betyr alt, sier strekspiller Petter Øverby til VG.

– Vi hadde satt oss selv under press. Jeg tror vi måtte vinne eller spille uavgjort i dag for å gå til kvartfinale. Det er aldri deilig å gå inn i sånne kamper med et sånt press, men vi leverte da det gjaldt som mest, sier kaptein Bjarte Myrhol til VG etter sin klart beste OL-kamp. 39-åringen satte fire scoringer.

– Jeg synes vi fremstår på en helt annen måte enn vi har gjort tidligere i mesterskapet, sier Sander Sagosen til VG. han tok et voldsomt skuddansvar, scoret syv mål, serverte 13 målgivende, men lykkes slettes ikke med alt.

– Min rolle er å ta ansvar. Om jeg jeg bommer et skudd vet jeg at nesten ball skal gå i mål. Jeg får ikke gjort en dritt med skudd som allerede er bommet. Mne jeg er helt enig. Det er alt for mye bom. Det er irriterende, sier Sagosen om de ni skuddene som ikke gikk i mål - deriblant to straffer.

– Hvordan er det å stå her med en kvartfinaleplass kontra å være avhengig av hjelp?

– Det er natt og dag. Vi driver med det her for å vinne håndballkamper. Det er veldig deilig. Jeg er stolt over hvordan vi har stått på de siste dagene. Nå er vi i kvartfinalen, og da står vi på lik linje med de andre lagene. Vi får se hvem vi møter, sier Sagosen.

– Norge var det beste laget. Det er et fantastisk lag. De spilte dårlig mot Tyskland, men vi visste de ville gi alt de hadde i dag, sier den franske spilleren Nedim Remili til VG.

Christian O’Sullivan løftet Norge i kampen, men måtte ut med en håndskade. Han er sendt til røntgen. Fysioterapeut Harald Markussen sier han fikk det ytterste leddet på tommelen ut av ledd og slet med å få den tilbake.

– Er det skjelettskade i tillegg er det mer alvorlig og tar lengre tid, sier Markussen til VG.

– Hvordan er muligheten for at han spiller mer i OL?

– Hvis det ikke er skjelettskade er det en mulighet. Den konklusjonen tar vi ikke før vi har alle kortene på bordet, sier Markussen.

– Han var veldig rolig selv, og hadde ikke behov for smertestillende. Hvis det betyr nå er det positivt, men det blir bare spekulasjoner.

Også Magnus Abelvik Rød måtte ut med skade etter å ha bli slått i kjeven. Men Magnus Fredriksen og Harald Reinkind kom inn og ga tunge bidrag til seieren med godt angrepsspill mot slutten.

– Det var moro. Jeg har vært noen måneder i Bundesliga nå. De har gjort meg mye bedre. Nivået på landslaget er ikke lenger så mye høyere og fysikken er blitt bedre. Jeg blir ikke så lett flyttet på, sier Fredriksen som dro til tyske Wetzlar fra Elverum for ett år siden.

– Vi ble enige om at vi må gi litt mer f...., sier Harald Reinkind etter å scoret to av de siste målene i kampen.

Lagene fulgte hverandre tett i en fartsfylt åpning, og det skilte bare ett mål før Sagosen banket Norge opp i 11–9 etter snaue 20 minutter. Kevin Gulliksen økte til tremålsledelse like etterpå.

Høyrekanten bommet som Sander Sagosen og Magnus Jøndal på straffekast, men satte ellers alle sine fem skudd i kampen.

– Det er deilig å ta vare på muligheten i en situasjon hvor vi må prestere. Det er kanskje deilig for jørnsen å få avlastning, sier 24-åringen fra Oslo som i garderoben rett før matchen fikk beskjed om at han fikk sjansen på bekostning av visekapteinen med 146 landskamper.

Straffe-krisen fikk sin forløsning umiddelbart i andre omgang, da O’Sullivan scoret på Norges femte straffe i kampen allerede før minuttet var passert i andre omgang. Samme mann satte inn nok en straffe.

SATTE STRAFFENE: Christian O’Sullivan scoret på to straffer før han måtte ut med skade.

Men O’Sullivan måtte ut med skade etter 38 minutter. Da tok Sagosen ansvar fra merket og scoret på to straffer i avslutningen.

Norge kan bli både nummer tre og fire i gruppen. De ender på 4. plass om Tyskland slår Brasil i den neste kampen i OL-areanen Yoyogi. Det betyr at Norge tirsdag møter vinneren av den andre puljen.

Det ligger an til å bli Danmark, men Mikkel Hansen & co. møter Sverige kl. 14.30 norsk tid. Med dansk tap ender Danmark, Egypt og Sverige på samme poengsum og den innbyrdes målforskjellen mellom dem kan komme til å avgjøre Norges hvem som blir Norges motstander.