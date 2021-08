13-åring gråt for OL-bronse. Men hun var ikke yngst på pallen.

TOKYO (Aftenposten): Da IOC slet med seertallene blant unge, kom skateboard på OL-programmet. Onsdag var medaljevinnerne 12, 13 og 19 år gamle.

Medaljevinnerne i park-øvelsen i skateboard har en gjennomsnittsalder på 15. Fra venstre: Sølvvinner Kokona Hiraki (12), gullvinner Sakura Yosozumi (19) og bronsevinner Sky Brown (13).

Nå nettopp

Da japanske Kokona Hiraki hadde fullført trikseshowet som endte med sølv, ble hun raskt omfavnet av en lagvenninne.

De lo og falt i bakken sammen.

Det var en påminnelse på Hirakis alder: 12 år og 343 dager.

Men «barnas dag» i Tokyo – formelt kjent som skateboard-øvelsen park – stoppet ikke der.

Sky Brown, som ble løftet i været av faren sin da hun sikret bronsen, er 13 år og 28 dager gammel. Veteranen på pallen ble gullvinneren Sakura Yosozumi (19).

Seertall har gått ned

De unge medaljevinnerne ble en del av OL-historien. Men for Den internasjonale olympiske komité (IOC) kan de også symbolisere fremtiden.

For i forrige OL fikk IOC dårlige nyheter. Unge TV-seere i USA – det viktigste markedet – har flyktet fra lekene. Det var hovedårsaken til at amerikanske NBC gikk ned 15 prosent i totale seertall fra 2012-OL til 2016-OL.

Jo høyere seertallene er, jo mer kan IOC ta seg betalt for TV-rettighetene.

Da skateboard ble tatt inn på OL-programmet for 2020, var IOCs begrunnelse å sikre at OL «forblir relevant for alle generasjoner».

Kokona Hiraki (12) imponerte stort og tok OL-sølv.

Helt annerledes

Og at skateboard gjør noe med OL, er utvilsomt. Det er annerledes. Det trengte man ikke være mange minuttene på Ariake Urban Sports Park, for å forstå.

Borte er skrikende trenere. Borte er utøverne som klapser seg i ansiktet for å komme inn i «sonen».

Mellom sine «runs» (omganger) er det som om utøverne henger sammen som venner. De spøker og ler. De jubler for hverandre når triksene sitter.

– Sakura er en av mine beste venner. Kokona er også en god venn, forklarte Brown om de andre medaljevinnerne.

Halvparten av deltagerne var 16 år eller yngre. Det kan ha en sterk appell blant jevnaldrende. Dessuten følger mange utøverne i sosiale medier. De er ikke bare idrettsutøvere, men internett-fenomener.

Sky Brown smiler før hun omfavner franske Madeleine Larcheron under heatene.

Den ideelle utøver

Og det største fenomenet er Sky Brown.

Da hun spaserte rundt i anlegget kvarteret før start, fulgte en kvinne etter henne. Kvinnen holdt en paraply for å holde de glovarme Tokyo-solstrålene unna superstjernen.

Brown sto også for finalens mest emosjonelle øyeblikk: Hun begynte å gråte i armene til faren da bronsen var sikret.

Etter finalen måtte hun stoppe for ti forskjellige TV-intervjuer.

– Denne medaljen føles som en drøm. Jeg er glad for å være her med vennene mine. Jeg gleder meg til å vise medaljen til familien min og vennene mine, sier Brown.

Brown er kjent for sin fryktløse stil.

OL-deltagelsen var bare noen tiendedeler gammel da hun allerede var i luften og snurret rundt i en frontside 360.

I park-skateboarding varer hver «run» 45 sekunder. Ikke så mye lenger enn Browns videoer på appen Tiktok, der hun har 1,3 millioner følgere. Hun er også stor på Instagram og har en drøss med sponsoravtaler.

Hun er som en magnet for barn og unge.

Kan endre sporten

Men hva skateboard gjør med OL er én ting. Hva OL gjør med skateboard, er noe annet. Det er et spørsmål flere har stilt seg nå.

Lenge har skateboard vært en gatelek for ungdommer som ikke finner sin plass i organisert idrett.

Jakten på OL-medaljer kan endre sporten fundamentalt. Organiserte treninger. Treningsprogram. Trenere i seg selv.

På pressekonferansen ble medaljevinnerne spurt om OL-opplevelsen har påvirket samholdet i skatemiljøet.

– Jeg synes ikke vi blir for konkurranseinstilt. OL har ført oss nærmere sammen, sier Brown.

Da brasilianske Dora Varella mistet kontrollen på brettet og falt, ødela hun sine medaljesjanser. Men hun reiste seg raskt opp, gliste og gjorde rock and roll-tegnet med begge hendene.

Skateboard er fortsatt skateboard. Hvert fall en stund til.