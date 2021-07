Plutselig var de idrettskjendiser: – Det er annerledes

TOKYO (Aftenposten): Før var det bare lokalavisen som var interessert. Nå har de norske skytterne fått føle litt på trykket fra de store mediehusene. Tirsdag mislykkes de.

Jeanette Hegg Duestad og Henrik Larsen sammen på skytebanen i OL-kvalifisering. I løpet av noen uker er de blitt ettertraktet av norske medier. Det er forhold de var ukjente med helt frem til OL-deltagelsen. Duestad skjøt som forventet, Henrik Larsen hadde en dårlig dag. Dermed ble det norske førstelaget slått ut.

Henrik Larsen har vært den beste luftrifleskytteren i Norge i noen år nå. Men da han skulle skyte olympisk lagkonkurranse på 10 m sammen med kjæresten, fikk han det ikke til. Det ble ingen finale og medaljekamp slik han og Jeanette Hegg Duestad antagelig hadde i drømmene før denne tirsdagen på skytebanen.

Heller ikke det andre norske laget med Jon-Hermann Hegg og Jenny Stene klarte å kvalifisere seg.

Uforklarlig

Duestad skjøt en fantastisk serie. Han skjøt et godt stykke unna sitt beste. Da måtte han ha noen minutter for seg selv i området ved siden av skytebanen, før han gikk ut til et relativt fyldig norsk medieoppbud.

– Nei, jeg har ingen forklaring, sa han da han kom til intervjuområdet.

Han prøvde å slå an en lett tone. Men trener Espen Berg-Knutsen slo fast at det trolig var mest spill.

– Han er nok veldig skuffet. Det er åpenbart. Han måtte ha noen minutter for seg selv etter dette, sa treneren.

Henrik Larsen og Jeanette Hegg Duestad trøstet hverandre etter den skuffende kvalifisering i lagkonkurransen på 10 meter luftrifle. De hadde ambisjoner om noe mer enn å bli utslått.

Nytt trykk

Medietrykk har det ikke alltid vært for det unge norske skytterlandslaget. De har trent og skutt, og mediekontakten hadde begrenset seg til en telefon fra lokalavisen i ny og ne. Henrik Larsen fikk spørsmål om den nye tilværelsen som idrettskjendis hadde betydning.

– Vi begynte å merke det allerede under NM-uken før vi reiste ned hit til Tokyo. Jeg tror aldri jeg har snakket med så mange på én dag.

Da Aftenposten snakket med ham før avreisen til OL, var det første gang at riksmedier som Aftenposten, VG og NRK hadde kontaktet ham til tross for at han er en av verdens beste skytter i helmatch.

– Jeg kjenner ikke så mye til det, men det er annerledes, sa han etterpå.

Jenny Stene og Jon-Hermann Hegg skjøt på Norges 2. lag og fikk samme poengsum som førstelaget.

Spiller en rolle

Trener Espen Berg-Knutsen var ikke like skuffet som Henrik Larsen selv. Men han ser ikke bort ifra at skytternes status som ettertrakte objekt for norske medier, har en betydning.

– Det spiller en rolle. Men det spiller størst rolle det forventningspresset du legger på deg selv. De har jobbet i fem år for denne uken. Da kan du si så mye du vil at vi skal ha det gøy, at vi skal kose oss og at det ikke betyr så mye. Hvis det kommer litt frem det at det betyr mye, så øker spenningen. Det er så lite at du ikke kan se det, men det er nok til at skudd skvetter ut noen ganger, sa trenen etter at det hele var over.

Norge hadde to lag i kvalifiseringen. Begge lagene røk ut på samme poengsum. Begge lag manglet 1,2 poeng på å klare kvalifisering til semifinale.

Uttaket

Hadde Jeanette Hegg Duestad og Jon-Hermann Hegg skutt på samme lag, ville de fint klart kvalifiseringsgrensen. Men et spørsmål om laguttak og etterpåklokskap avviste trener Berg-Knutsen.

– Henrik har slått Jon-Hermann i alle tester og konkurranser så lenge de har levd. Hegg har egentlig vært luftgeværskytter før nå. Det er Jon-Hermann som presterer utrolig bra. Det har liksom ikke vært aktuelt overhode å bytte om på laget. Henrik vil slå ham 90 av 100 ganger fortsatt, sier treneren.