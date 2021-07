VM-vinner gråt da Simone Biles gjorde det unike trikset

TOKYO (Aftenposten): Turneren Simone Biles sprenger grenser. Nå bergtar hun amerikanske medier med et nytt moment. Men tør hun gjøre det i en OL-finale?

Simone Biles har trent i Tokyo i denne uken, i en turnhall tom for tilskuere.

«Yurchenko double pike».

Begrepet høres kanskje nerdete og komplisert ut. Men amerikanske medier fråtser i det før OL.

Det er nemlig navnet på Simone Biles’ nye triks – eller element, som det heter på turnspråket. Amerikaneren er kanskje den største stjernen her i Tokyo. Amerikaneren har 4,4 millioner følgere på Instagram, en drøss med sponsoravtaler og 30 OL- og VM-medaljer.

Hun har en dragning mot det spektakulære, og det er her «Yurchenko double pike» kommer inn.

– At hun gjør noe utrolig som dette, er stort for turnsporten og stort for henne, sier trener Lauren Landi til NBC Sports.

Simone Biles tar sats i OL-hallen. Her trener hun på hopp-øvelsen, der hun gjør sitt sagnomsuste nye triks.

Oppfinneren gråt

Elementet kan paradoksalt nok også ødelegge for Biles i OL. Det skal vi komme tilbake til.

Men først: Hva går det ut på?

For ordens skyld: Det er snakk om hopp-øvelsen i turn. Det betyr at man tar sats på et springbrett før man støter fra en turnhest med armene. Biles hofter er i 90 grader i svevet, mens beina er strake. Samtidig gjør hun to baklengs saltoer, før hun lander på beina. Altså er det to og en halv rotasjon, siden hun begynner på armene.

Trikset er oppkalt etter russiske Natalia Jurtsjenko, som tok tre VM-gull på 1980-tallet. Jurtsjenko begynte å gråte første gang hun så Biles utføre trikset.

– Jeg hadde drømt om å se det. Du lager noe, og så venter du på at den fremtidige generasjonen bruker det. Det var bare så utrolig, sier Jurtsjenko til OLs offisielle hjemmeside.

– Veldig, veldig farlig

Men selv ikke Jurtsjenko, som trikset altså er oppkalt etter, har landet trikset i konkurranse. Det har heller ingen andre kvinner enn Biles gjort.

Det er nemlig risikabelt. En liten feil kan ødelegge medaljesjansene. Og i tillegg kommer skaderisikoen. I juni roterte Biles litt for kort og fikk vondt i anklene. I aller verste fall kan man bomme helt og lande på hodet.

– Folk glemmer at dette er et veldig, veldig farlig moment, sier Biles-trener Landi til NBC.

Slik ser Simone Biles ut når hun gjør «yurchenko double pike». Klarer hun det i en OL-konkurranse, blir momentet det femte som er oppkalt etter henne.

– Hun må trygle

Da Biles viste frem momentet for første gang i mai, ble hun hyllet av Michelle Obama og LeBron James.

På spørsmål om hvorfor hun gjorde det, svarte Biles bare «fordi jeg kan».

Spørsmålet er om hun kan i OL. For der vil trener Landi ha et ord med i laget.

– Om hun virkelig vil gjøre det, må hun trygle meg om det, sier Landi.

Skjer det, blir det mest sannsynlig i hoppdelen av mangekamp-finalen 29. juli. Grunnen er at der er det tillatt med et prøvehopp rett før konkurranse-hoppet.