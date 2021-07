Biles hylles for å prioritere sin mentale helse - trekker seg også fra mangekampen

TOKYO (VG) Superstjernen Simone Biles (24) trakk seg fra lagfinalen i turn og fortalte etterpå at hun måtte tenke på sin mentale helse. Nå hylles hun for sin beslutning. Onsdag ble det også kjent at hun heller ikke stiller i mangekampen.

OL-PROFIL: Den amerikanske turneren Simone Biles.

28. juli 2021 06:45 Sist oppdatert 8 minutter siden

Først Naomi Osaka, så Simone Biles. Idrettsstjernenes psykiske helse har kommet i fokus i OL.

– Livet er mer enn bare turn, sier Biles og forteller at hun har blitt inspirert av tennisspilleren Osaka.

Etter å ha trukket seg fra lagkonkurransen tirsdag, ble det onsdag kjent at Simone Biles heller ikke vil delta i den individuelle mangekampen. Det bekrefter det amerikanske turnforbundet i en pressemelding.

«Etter en ytterligere medisinsk vurdering, har Simone Biles trukket seg fra den individuelle mangekampen i Tokyo-lekene for å fokusere på hennes mentale helse. Simone vil bli vurdert daglig fremover for å ta en avgjørelse hvorvidt hun skal delta eller ikke i de individuelle finalene neste uke», skriver forbundet.

Michelle Obama - ektefellen til tidligere USAs president Barack Obama, advokat og forfatter - kommer med sin støtte til Biles på Twitter.

– Er jeg god nok? Ja, det er jeg. Det er mantraet jeg praktiserer daglig. Simone Biles, vi er stolt av deg og står bak deg, skriver Obama.

FNs barnefond UNICEF er også blant dem som nå hyller Biles, det samme gjør hennes klessponsor og andre utøvere.

– Takk Simone Biles for at du er et forbilde og viser verden at det er greit å prioritere sin mentale helse, skriver UNICEF på Twitter.

Sjefen for Biles’ klessponsor Athleta står også bak henne.

– Å være best betyr også at man må vite hvordan man skal ta hånd om seg selv. Vi blir inspirert av hennes lederskap i dag og støtter henne, sier Kyle Andrew ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Konkurrenten Danusa Francis sier til BBC:

– Simone Biles har nettopp gjort det mulig for alle å prioritere sitt mentale velbefinnende foran alt annet.

– Hvilken dronning. Hun er GOAT (tidenes beste) på mer enn en måte, sier Francis ifølge BBC.

– Det er ingen skade. Det er bare stoltheten min som har tatt en liten skade, sier Biles selv.

– Det føles ikke som om jeg hadde det særlig morsomt. Jeg vil være med i disse lekene for min egen skyld. Jeg kom inn og følte at jeg gjør det for andre. Det gjør vondt i hjertet når følelsen av å gjøre noe jeg elsker, blir tatt bort for å gjøre andre fornøyd, sier turnstjernen.

TRAKK SEG: Simone Biles i aksjon i hopp i lagturn tirsdag. Siden trakk hun seg fra konkurransen.

Biles sier at den japanske tennisstjernen Naomi Osaka, som i mai trakk seg under French Open og viste til sin mentale helse, har inspirert henne til å snakke om egen problemer.

Tidligere denne uken røk Osaka overraskende ut mot tsjekkiske Marketa Vondrousova i OL. Etterpå innrømmet hun at hun hadde følt et stort press.

– Man havner i en situasjon med mye stress og der alt bare går ut av kontroll. Jeg må fokusere på min mentale helse og ikke risikere noe, sier Biles ifølge CNN.

Uten Biles klarte ikke USA, som fikk inn en reserve, å forsvare OL-tittelen. Det var de russiske turnerne som vant, mens USA tok sølv.

Simone Biles er en av OLs aller største profiler. Hun tok fire gull under sommerlekene i Rio for fem år siden.