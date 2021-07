Ingebrigtsens utspill skapte overskrifter. Slik svarer Warholm om samme tema.

Et OL-gull er det eneste Karsten Warholm (25) mangler i medaljesamlingen sin. Han kommer til å fortsette karrieren også dersom han løper først i mål i Tokyo.

Karsten Warholm satte verdensrekord under Bislett Games for én uke siden. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / Bildbyrån

Kort om saken:

Fredag løper Karsten Warholm 400 meter hekk i Monaco.

Et OL-gull er det eneste han mangler i medaljesamlingen sin, men han vil ikke gi seg selv om han skulle ta det i Tokyo.

Diamond League-stevnet i Monaco sendes på NRK 1 fra kl. 19:55.

EM-gull i 2018. VM-gull i 2017 og 2019. Karsten Warholms merittliste var imponerende allerede før Bislett Games. Der skrev han norsk idrettshistorie da han satte ny verdensrekord på 400 meter hekk (46,70). Etter å ha slettet den 29 år gamle verdensrekorden til Kevin Young, er et OL-gull det eneste hekkeløperen fra Ulsteinvik mangler.

Det får han etter alt å dømme muligheten til å gjøre noe med tirsdag 3. august ca. kl. 05:20 norsk tid. Da går startskuddet for OL-finalen i Tokyo. Den blir trolig en duell mellom ham og Rai Benjamin.

Dersom Warholm løper først i mål, er medaljesamlingens hans komplett. Hva vil det ha å si for fremtidsplanene til 25-åringen, som fredag skal i aksjon under Diamond League-stevnet i Monaco?

Nylig fortalte Jakob Ingebrigtsen (20) i podkasten Ida med hjertet i hånden at han skal «slite med å satse videre» dersom han «vinner OL i nærmeste fremtid eller setter verdensrekorder eller noe».

– Hvis jeg løper så fort jeg vil og tar de medaljene jeg vil, så har jeg veldig lyst til å gjøre andre ting også, sa Ingebrigtsen i podkasten.

– Jeg har mål om å ta mange medaljer, så jeg gir meg ikke nødvendigvis etter én, presiserte han senere overfor NRK.

Warholm har foreløpig ikke tenkt over når han ønsker å gi seg.

– Jeg er fortsatt sulten. Jeg har lyst på mer. Jeg elsker den livsstilen jeg har. Jeg liker livet mitt. Jeg har ikke begynt å tenke på det ennå, sa hekkeløperen til Aftenposten etter Bislett Games i forrige uke.

– Jeg er 25 år og anser meg selv som ung. Akkurat nå driver jeg med noe jeg elsker. Det er sånne øyeblikk som i dag som gjør det verdt det. Jeg har ikke begynt å tenke på slutten.

Fakta Karsten Warholm Født: 28. februar 1996 (25 år). Kommer fra: Ulsteinvik. Øvelse: 400 meter hekk. Meritter: Ett EM-gull (2018) og to VM-gull (2017, 2019). Slettet den 29 år gamle verdensrekorden under Bislett Games 1. juli i år. Den nye rekorden er på 46,70. Aktuell: Løper sin siste konkurranse før OL i Tokyo når han fredag stiller til start på 400 meter hekk under Diamond League-stevnet i Monaco. Vis mer

– Vi får gjøre opp status etterpå

Dermed er det ingen grunn til å frykte at Warholm vil forsvinne fra friidrettsbanen med det første, uansett hva som måtte skje i Tokyo.

Der kommer han til å være favoritt til å ta gullet. I Warholm-leiren tar de imidlertid ingenting på forskudd. Det er nærmest blitt deres mantra. Det eneste de tenker på, er jobben som må gjøres.

– Det hadde selvfølgelig vært helt fantastisk (å ta gull), men jeg tror vi skal gjøre opp status etterpå, sier Leif Olav Alnes til Aftenposten.

– Jeg har aldri bedt noen om å gjøre noe annet enn sitt beste. Det har jeg ikke tenkt å begynne med heller. Hvis ditt beste er at du kommer først i mål, så er det enda hyggeligere, fortsetter han.

Rekordløpet på Bislett så han gjennom en kameralinse. Kameraet er hans faste følgesvenn når elevene konkurrerer. Han filmer hvert løp, slik at han kan analysere dem i etterkant. Finne ut hvor Warholm kan knipe nye hundredeler. Samarbeidet deres har båret frukter.

Da blitzlampene var slått av og de fleste av de 5000 tilskuerne på Bislett hadde gått hjem, tillot Alnes seg et øyeblikks refleksjon.

– Jeg føler meg ekstremt privilegert. Det har vært en fantastisk reise. Jeg håper at den fortsetter, sa suksesstreneren på pressetribunen.

Karsten Warholm og Leif Olav Alnes er et radarpar. Her under Idrettsgallaen i 2020. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

Gigantduellen lar vente på seg

Fredag løper Warholm sin siste konkurranse før OL.

Under Diamond League-stevnet i Monaco skulle vi få en forsmak på det «alle» tror blir den store gullduellen under lekene i Tokyo.

Rai Benjamin (23) leverte det som da var tidenes nest raskeste tid på 400 meter hekk, 46,83, under amerikanernes uttakskonkurranse til OL. Han skulle stå på startstreken i fyrstedømmet. Lørdag skrev den franske avisen L’Équipe at Benjamin har trukket seg fra stevnet.

– Tiden er veldig knapp. Jeg må reise til Tokyo om tre uker, så vi valgte å ikke dra til Europa, sier Benjamin i en uttalelse til Reuters.

Rai Benjamin løp på tiden 46,83 under amerikanernes uttakskonkurranse til OL. Foto: Kirby Lee / USA Today

– Før uttakskonkurransen var planen at jeg skulle løpe i Budapest (tirsdag 6. juli) og Monaco (fredag 9. juli), fortsetter 23-åringen.

Han ombestemte seg etter en prat med trenerne sine.

– De bestemte at det er bedre for meg om jeg tar det rolig denne uken, for så å trappe opp treningen neste uke for å være i så god form som mulig til OL, sier sølvvinneren fra VM i Doha i 2019.

Det var faktisk sist de to konkurrerte mot hverandre. Warholm synes det er synd at amerikaneren ikke blir å se i Monaco.

– Jeg kan bare si at jeg synes det er synd. Jeg hadde gledet meg til å løpe mot ham, skriver Warholm i en tekstmelding til NRK.

Fakta Program for Diamond League-stevnet i Monaco Kl. 19.05: Tresteg, kvinner. Kl. 19.20: Spydkast, kvinner. Kl. 19.20: Stavsprang, kvinner. Kl. 19.50: Høyde, menn. Kl. 20.03: 400 meter hekk, menn. Kl. 20.07: Tresteg-finale, kvinner. Kl. 20.18: 800 meter, kvinner. Kl. 20.24: Spydkast-finale, kvinner. Kl. 20.32: 1500 meter, menn. Kl. 20.43: 200 meter, kvinner. Kl. 20.49: 3000 meter hinder, menn. Kl. 20.50: Lengde, menn. Kl. 21.06: 800 meter, menn. Kl. 21.16: 1500 meter, kvinner. Kl. 21.28: 100 meter, menn. Kl. 21.36: 3000 meter hinder, kvinner. Kl. 21.47: Lengde-finale, menn. Vis mer

Jakob Ingebrigtsen tilbake fra sykdom

Jakob Ingebrigtsen løp ikke på Bislett grunnet en halsbetennelse.

– Jakob har veldig vondt i halsen, men ellers er han i veldig god form, sa storebror Filip Ingebrigtsen til Aftenposten på Bislett.

Torsdag fikk Stavanger Aftenblad bekreftet at Jakob Ingebrigtsen stiller til start i Monaco. Det samme gjør storebror Filip. De skal begge løpe 1500 meter under det prestisjefylte stevnet.

Fredagens Diamond League-stevne sendes på NRK 1 fra kl. 19:55.