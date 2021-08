Birgit Skarstein hyller sin avdøde venninne i Tokyo: – Hun er med meg

TOKYO (VG) Når Birgit Skarstein (32) gjør sine første åretak i Paralympics natt til fredag, hyller hun samtidig sin avdøde venninne.

GODE VENNINNER: Ap-politikeren Ingrid Aune ville lede heia-gjengen for Birgit Skarstein i Tokyo. Men hun døde i en båtulykke i august 2019.

Båten har nemlig fått navnet «Ingrid» - etter Ingrid Aune, som mistet livet i ei båtulykke i august for to år siden.

Hun var ordfører i Arbeiderpartiets utstillingsvindu i Trøndelag, Malvik kommune.

Birgit Skarstein sliter for en gangs skyld med ordene når VG snakker med henne om venninnen i intervjusonen på ro-stadion i Tokyo.

– Ingrid var en nær og viktig og god venninne for meg. Hun var i full gang med å planlegge tur til Tokyo med vennegjengen når vi skulle ha Paralympics i 2020. Hun var selvfølgelig primus motor. Hun døde den 1. august 2019, et par uker før kvalifiseringen til Tokyo, forteller Norges Paralympics-stjerne.

– Hun er med meg hver eneste dag. I hele oppkjøringen. Nå er det ingen som er her i Tokyo, etter som det ikke er lov med publikum. Men hun er med meg i hjertet. Hun er med meg hver dag også her. Det er veldig fint å ha navnet hennes på båten. Jeg er båten er på en måte ett. Den bærer meg og dytter meg fremover. Vi har et fint samspill, sier Skarstein ettertenksomt.

– På gravsteinen til Ingrid står det «vær ditt eget eventyr», og hun kommer alltid til å være en del av mitt. Hun bidro så mye den tiden vi fikk lov til å ha sammen. Det er fint å kunne ha henne med hit.

Skarstein og Aune kom fra henholdsvis Levanger og Malvik, som ikke ligger langt fra hverandre.

– Jeg er stolt og rørt. Det viser det sterke vennskapet mellom dem. De betydde mye for hverandre, sier Ingrid Aunes mor, Bjørg Johansen Eigard, til VG.

– Ingrid var fast bestemt på å dra til Tokyo og heie på Birgit. Jeg skal selvfølgelig sitte oppe på natten og se Birgit ro på TV.

Birgit Skarstein er Norges mest profilerte utøver i Paralympics i Tokyo. Hun skal revansjere den bitre 4. plassen fra Rio de Janeiro for fem år siden. Hun har vunnet det meste, men mangler en paralympisk medalje. I sommer satte hun ny verdensrekord på 2000 meter og ble første para-kvinne som unnagjorde distansen på under 10 minutter. Nå har sin store mulighet.

– Føler du press for å ta gull i Tokyo?

– Nei, absolutt ikke. Det hadde vært veldig kult om jeg klarte å levere her. Jeg føler at vi har jobbet veldig godt med både fysikk, teknikk, taktikk - og lært mye mentalt. Vi har også forberedt oss godt på varmen og luftfuktigheten. Så jeg opplever at vi har trent under mye tøffere forhold enn det som er her. Dessuten så jeg at gutta var i kanonform under OL, og jeg har nøyaktig samme treningsprogram som dem.

Skarstein har for øvrig fått melding fra Kristoffer Brun, som sammen med Are Strandli havarerte i Tokyo for noen uker siden:

– Han skrev: «ikke gå rundt og ha det gøy»!

PS: I tillegg til Ingrid Aune, mistet også hennes kjæreste Eivind Olav Kjelbotn Evensen livet i båtulykken i august 2019.