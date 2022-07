Thorsby til Union Berlin: – Et riktig steg

Den høyreiste norske landslagsspilleren Morten Thorsby (26) har signert for tyske Union Berlin. Der blir han lagkamerat med landsmann Julian Ryerson.

Morten Thorsby (t.v.) er klar for Bundesliga-klubben Union Berlin.

19. juli 2022

Den tyske klubben opplyser ikke om kontraktslengde, men ifølge rapportene skal den være på fire år. TV 2 har tidligere meldt at Thorsby vil koste den tyske klubben rundt 40 millioner kroner.

26-åringen har en fortid i både norsk og nederlandsk fotball, men har siden 2019 figurert som en sentral skikkelse på midtbanen til Sampdoria.

– Jeg er veldig fornøyd med å ha blitt Union Berlin-spiller. Akkurat nå var dette et riktig steg for meg og min utvikling, og Union har lenge vist interesse. Det var også viktig for Sampdoria med et salg, så på den måten ble det bra for begge, sier Thorsby til Discovery.

De solide prestasjonene i Italia har resultert i 15 opptredener med det norske flagget på brystet. Der har det vært tøff kamp på midtbanen i konkurranse med spillere som Sander Berge, Mathias Normann, Fredrik Aursnes og Patrick Berg.

I forkant av 2021/22-sesongen valgte Thorsby å skifte draktnummer i Sampdoria. Draktnummer 18 ble byttet ut med nummer 2 i et forsøk på skape større bevissthet rundt klimaendringene. Thorsby har i flere år vært en engasjert miljøaktivist.

– Å bytte klubb er som å skille seg og gifte seg på samme dag. Ganske emosjonelt forvirrende. Jeg har hatt tre veldig fine år i Sampdoria og er blitt veldig glad i både klubben, byen (Genoa) og det italienske livet. Det er mye jeg kommer til å savne, sier han om å bytte ut livet i Serie A med Bundesliga.

Union Berlin havnet på en overraskende 5.-plass i Bundesliga sist sesong. Den sikret laget billett til høstens gruppespill i europaligaen. Ryerson har vært Union-spiller siden han forlot Viking sommeren 2018.