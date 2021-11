Biden kaster seg inn i saken om forsvunnet tennisstjerne

Nye, angivelig ferske bilder er publisert av tennisstjernen Peng Shuai, som mange tror er forsvunnet fortatt. Nå kommer den amerikanske presidenten med en oppfordring til kinesiske myndigheter.

Som VG skrev tidligere denne uken hadde Shuai vært sporløst borte siden 2. November etter at hun i sosiale medier skrev at hun var utsatt for overgrep fra visestatsminister Zhang Gaoli (75).

Et brev, som angivelig skal være fra henne ble publisert på den kinesiske TV-stasjonen CCTN tidligere denne uken. Her avviser hun angivelig at det skal ha skjedd seksuelle overgrep.

Mange har imidlertid bevtilt at brevet faktisk stammer fra henne.

Nå har den amerikanske presidenten, som tidligere i uken var i digitalt møte med den kinesiske presidenten Xi Jinping, uttalt seg i saken gjennom pressesekretær Jen Psaki.

Hun uttalte fredag at Biden er «svært bekymret» over hvor hun måtte befinne seg, skriver SkySports.

Biden krever nå uavhengige, verifiserbare bevis for hvor hun er. Det skjer til tross for at journalisten Shen Shiwei fredag sendte ut et angivelig fersk bilde av tennisstjernen. Shiwei jobber for CGTN, en internasjonal avdeling av den statskontrollerte kanalen CCTV.

TOPPMØTE: Joe Biden og Xi Jinping møttes digitalt tidligere denne uken.

Shiwei sier ifølge SkySports at bildet ble postet på en app sammen med teksten «god helg».

Det beroliger altså ikke den amerikanske presidenten.

– Vi vet at Kina har nulltoleranse for kritikk og har en lang historie med å stilne dem som uttaler seg fritt og vi vil fortsette å fordømme en slik praksis.