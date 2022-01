Jesper Saltvik Pedersen om sin døde pappa: – Gullet er til ære for ham

HAFJELL (VG) Jesper Saltvik Pedersen (22) tok fredag sitt første gull i para-VM på Hafjell. Han dediserte seieren i utfor til sin avdøde pappa.

Jesper Saltvik Pedersen på vei ned Hafjell fredag.

14. jan. 2022 12:50 Sist oppdatert nå nettopp

Bjørn Pedersen døde i november 2020, bare 51 år gammel. Jesper Saltvik Pedersen hadde med seg bilde av faren da han kjørte ned Hafjell på sit-ski langt raskere enn noen andre fredag.

– Hvor viktig har han vært for dette gullet?

– Han har en stor del av æren for det. Jeg hadde ikke vært der jeg er i dag uten ham. Gullet er til ære for ham, sier Norges alpinprofil.

Dette bildet la han ut på Instagram etter farens død:

– Jeg har han med meg i tankene hele tiden. Og jeg har bilde av ham. Men når jeg er i løypa, må jeg fokusere, og det gikk nesten galt på det siste hoppet.

Karmøy-karen var nær ved å kjøre ut rett før mål, men klarte på mirakuløst vis å komme seg helskinnet til mål - hele 1,66 sekunder foran nederlenderen Jeroen Kampschreur.

– Pappa tok meg med på ski fra jeg var to år gammel, men det var ikke blodig alvor, forteller Jesper Saltvik Pedersen.

Det er Norges andre gull i para-VM. Vilde Nilsen vant langrenn torsdag.

Den norske alpinprofilen fikk det store gjennombruddet vinteren 2017/2018 da han tok gull i storslalåm i Paralympics og vant verdenscupen totalt. Nå jakter han medalje i seks øvelser på Hafjell.

Jesper Saltvik Pedersen kommer fra Karmøy, men har nå flyttet til Oslo for å studere statsvitenskap og trene ved Olympiatoppen.

Han er født med ryggmargsbrokk og er lam fra livet. Jesper fikk sin første rullestol før han var ett år gammel, men han har likevel hatt et meget aktivt liv. Han har - i tillegg til alpint - drevet med håndball, fotball og fridirett.

– Jeg var 100 dager på ski før sesongen startet, forteller Jesper Saltvik Pedersen om hvordan forberedelsene til para-VM har vært.

– Jeg har trent mye på de rette tingene og er i god rute til å være gullkandidat.

I para-VM på Lillehammer har Saltvik Pedersen hele seks øvelser: slalåm, storslalåm, super-G, superkombinasjon, utfor og parallellslalåm. I Paralympics i Kina senere i vinter er det fem øvelser. Parallellslalåm er ikke med der.

– Hvor henter du inspirasjonen?

– Det er en kul idrett. Du har aldri kjørt det perfekte løp. Og så er det heftig. Veldig heftig. Vi er oppe i 120 km/t i utfor - på én ski. Ellers er jeg låst til rullestolen, men i bakken kan jeg kjøre fra alle. Da føler jeg meg mindre låst.

Jesper Saltvik Pedersen har fått sin del av æren for at det er pengepremier i para-VM på Lillehammer og i Hafjell. Han fikk en ost som premie i et verdenscuprenn, og la denne osten ut til salgs for å markere at forholdene for para-utøvere er ganske annerledes enn for funksjonsfriske. Para-VM 2022 har pengepremier til de tre beste i alle øvelser.

1. plass: 800 euro (ca. 8000 kroner).

2. plass: 400 euro (ca. 4000 kroner).

3. plass: 300 euro (ca. 3000 kroner).