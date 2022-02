Sport OL 2022 Sammen ut av mørket

YANQING (Aftenposten): De ble født med to dagers mellomrom. De vokste opp sammen og skadet seg stygt i samme bakke samme dag. Natt til søndag er Lucas Braathen og Atle Lie McGrath (21) Norges OL-håp i storslalåm.

Nå nettopp

Hva går gjennom hodet til en toppidrettsutøver når det som ikke kan skje, skjer? Når du reiser deg i målområdet, kjenner at beinet svikter og vet det er alvorlig? Er det fortvilelse? Sinne? Frustrasjon?

For Lucas Braathen var det noe annet. Det første han følte, var lettelse.

Det hadde vært intense måneder. Reise fra sted til sted. Konkurrere. Aldri hjemme.

Da Braathen ble fraktet bort på båre, kjente han presset som slapp. Nå kunne han dra hjem.

Følelsen skulle ikke vare mer enn i noen minutter.

– Så begynner du å komme på: Jeg har ofret utdannelse for det her. Jeg kunne sikret en veldig god fremtid. Men jeg valgte denne ruten, og den avhenger av et kne. Og nå klarer jeg ikke å gå. Da kommer stresset og angsten for valget jeg har tatt.