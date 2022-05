En uke på overtid: Klæbo-floken er fortsatt ikke løst

Fortsatt er det et sentralt spørsmål som ikke er besvart i Klæbo-saken: Hva skjer med smøreren Frode Pedersen?

Johannes Høsflot Klæbo ble presentert som landslagsutøver i Oslo, men har fortsatt ikke signert papiret.

26 minutter siden

Mandag 2. mai ble skistjernen fra Byåsen presentert som landslagsløper i Colosseum i Oslo.

– Vi har tatt hverandre i hånda og er enige om vilkårene og hvordan det skal være, men vi har ikke signert papiret ennå. Vi har kommet dit at jeg kan være her i dag, men det var på det hengende håret, sa Klæbo ikledd de nye landslagsklærne til Craft etter at navnet hans hadde blitt ropt opp i kinosalen.