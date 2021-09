Skademarerittet fortsetter: – Det har vært jævlig kjipt

Han mistet ikke bare OL. Gøran Johannessen (27) er fortsatt langt unna håndballbanen. Det vil ta minst en måned til å lege lyskeskaden til landslagets nøkkelspiller.

VAR SAVNET: Gøran Johannessen fikk ikke spille OL for Norge.

17. sep. 2021 14:50 Sist oppdatert nå nettopp

– Det har vært jævlig kjipt å gå glipp av noe av det største jeg kunne oppleve som idrettsutøver. OL har vært en av mine største drømmer, sier Gøran Johannessen til VG. Han måtte i juli dra hjem fra Japan rett før ilden ble tent i Tokyo.

Fortsatt er han ikke spilleklar. Hverken Johannessen eller Magnus Abelvik Rød var på banen da klubben Flensburg-Handewitt tapte Champions League-åpningen mot Barcelona torsdag. Den norske duoen spiller heller ikke storkampen mot Sander Sagosens Kiel søndag.

En sene i Johannessens høyre lyske er delvis revet av. Hvis riften hadde vært tre millimeter større, ville det blitt operasjon. Men nå behandles bakspillerens skade konservativt. Han følges opp av en ekspert på lyskeskader i Berlin og vet mer etter en konsultasjon i neste uke.

Foreløpig håper Gøran Johannessen å kunne vende tilbake til banen 20. oktober. Men understreker at prognosen er usikker.

– Det kan godt ta lengre tid. Jeg har hatt denne skaden i lang tid og pushet den for hardt, forklarer han.

Han ble skadet i november 2020 og kjente lyskeproblemene da han spilte VM for landslaget i januar. I Champions League-kvartfinalen sist vår ble den virkelig problematisk.

Christian Berge tok likevel med Johannessen til precampen i Japan. Men i treningskampen mot Sverige tre dager før OL-åpningen sa det full stopp. Gøran Johannessen tro til for fullt og forverret skaden i høyre lyske.

– Det positive er at jeg nå har fått en diagnose. Jeg har gått så lenge med dette uten å få vite at jeg har mer enn en overbelastning i lysken. Jeg prøvde å pushe dette så langt det gikk da Flensburg kjempet om seriegull i Tyskland og om semifinaleplass i Champions League. Det gikk for langt. Jeg ble haltende etter fra dag én i oppkjøringen til OL, beskriver han.

Nå går sesongstarten uten ham. Gøran Johannessen driver kun med tilpasset styrketrening og har ikke trent håndball siden i juli. Han bruker den tiden som kreves for å bli helt skadefri.

– Jeg har fått god tid fra klubben til å bli helt frisk i stedet for å spille videre på 60–70 prosent av kapasiteten. Det er et plaster på såret etter alt som har skjedd, sier han og har godt håp om å spille EM for Norge i januar.

Magnus Abelvik Rød var uheldig før en av treningskampene. Han skadet kneet under oppvarmingen. Patellarsenen har fått seg en smell og det kan gå uker før bakspilleren sesongdebuterer.

Norge var sterke på papiret før OL. Men da Gøran Johannessen forsvant ble bakspillerrekken akkurat litt for tynn. Norge ble nummer fire i gruppespillet og tapte for Danmark i kvartfinalen.

– Jeg mener i all ydmykhet at jeg ville vært med å bidratt for laget, sier Stavanger-mannen med 84 landskamper og to VM-sølv.