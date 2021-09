Knekt krageben: – Redd alt skulle ryke

Skøyteverdensmester Ragne Wiklund (21) innrømmer at hun med tanke på kommende OL-sesong var redd «alt skulle ryke» da hun på rulleskøyter falt hodestups i betongen i nær 30 kilometer i timen – og kragebenet hennes røk.

RULLESKØYTEUHELL: Ragne Wiklund gikk over ende og pådro seg brudd i kragebenet under en trening med rulleskøyter – på betongdekke – ved siden av Ullevaal stadion for tre uker siden. Bildet er fra da hun vant VM-gull i februar.

– Jeg var redd for at alt skulle ryke. Jeg rakk å få litt panikk, sier Ragne Wiklund.

Frykten for at starten på OL-sesongen skulle gå i vasken – og den gryende panikken – avtok fort da faren Jo straks kunne berolige henne med at et kragebensbrudd som regel er leget etter tre uker. Nå er det gått tre uker og et par dager siden uhellet på Bergbanen ved Ullevaal stadion, og Ragne Wiklund mener hun er i god nok stand til å kunne gå på skøyter i Inzell fra kommende helg.

Der og da starter skøytelandslagets neste samling på is.

– Jeg ser ingen begrensninger for hvordan jeg skal trene. Bekymringen, slik støtteapparatet ser det, er de andre som kommer til å være på isen. Jeg kan ikke falle på nytt, sier Ragne Wiklund med tanke på risikoen for at noen av «de andre» skal falle og dra med seg Norges regjerende verdensmester på 1500 meter – snaut fem måneder før OL i Beijing.

Ragne Wiklund bor rett ved Bergbanen, bandybanen vegg i vegg med Ullevaal stadion. Hun har brukt den til rulleskøytetrening i alle år, som hun uttrykker det. Hun gikk alene da det plutselig smalt mandag 23. august. Det var en rolig økt. Hastigheten var likevel opp mot 30 kilometer i timen.

FULL FART: Ragne Wiklund under en treningsøkt på sykkelveien langs Fetveien utenfor Lillestrøm i fjor sommer. Landslagstrener Bjarne Rykkje på sykkel.

– Jeg falt over på siden og støtte mot bakken med hjelmen og skulderen. Fjeset er i behold og jeg fikk ingen store skrammer ellers, forteller Ragne Wiklund.

Jo jo, det var vondt. Men hun beholdt sinnsroen og ringte landslagets fysioterapeut, som fra sitt sivile arbeidssted på Ullevaal stadion straks var på pletten og kunne konstatere at Ragne Wiklund hadde pådratt seg kragebensbrudd. Det var heller ikke så langt til legevakten i Oslo sentrum. VM-gullvinneren fra Heerenveen i februar tok T-banen ned.

Hun skjønte det var lurt ikke å kjøre bil.

Med skulderen ute av spill gikk hun glipp av skøytelandslagets påfølgende treningssamling på Golsfjellet.

– Det ble en helgetur dit. Jeg forsynte meg av buffeten og gikk en tur, sier multitalentet Ragne Wiklund lattermildt – før hun gyver løs på studieboken i fysikk.

Hun skal etter planen gå 3000 meter i et stevne i Inzell 1. oktober, tre dager før hjemreisen fra landslagssamlingen. Men det er med et forbehold.

– Jeg får se om jeg stiller opp eller ikke. Spørsmålet er om det er lurt treningsmessig, sier hun.

Sesongens første verdenscupkonkurranse går i Polen 12.–14. november, den neste i Stavanger påfølgende helg. Etter OL i februar neste år, venter VM på hjemmebane i Vikingskipet 3.–6. mars.