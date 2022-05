Russisk kommentator kaller Välbes valgnederlag for en skandale

Avtroppende skipresident Erik Røste fortsetter i styret til Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS). Det gjør ikke Jelena Välbe.

UT AV FIS-STYRET: Russlands skipresident, Jelena Välbe, her avbildet under ski-VM i Lahti i 2017.

26. mai 2022 12:31 Sist oppdatert nå nettopp

Det ble klart etter avstemningen under FIS-kongressen i Milano, Italia, torsdag formiddag.

Røste endte opp med 106 stemmer. 115 av de 117 stemmeberettigede avga stemme.

Den russiske skipresidenten Välbe stilte til gjenvalg, men fikk ikke nok stemmer. Det var 23 nominerte til de 18 plassene i styret, og russeren fikk færrest stemmer av alle med 48.

«En skandale»

Välbe har enn så lenge ikke latt seg intervjue etter det knusende valgnederlaget. Men den anerkjente journalisten Vladimir Ivanov i russiske Sport Ekspress feller en knusende dom over at Välbe er valgt ut av styret.

«Denne avgjørelsen er skandale», skriver han i en kommentar.

Han reagerer på at FIS-kongressen heller valgte inn representanter fra Andorra og Argentina i stedet for å fortsette med Välbe, som han mener nyter «enorm respekt i ski-verden». Han poengterer at den russiske skipresidenten alltid er oppdatert på det som skjer.

«Hvem, hvis ikke slike personer, skal bestemme fremtiden til ski-idretten?», spør Ivanov.

MEKTIG SKI-LEDER: Jelena Välbe og Aleksandr Bolsjunov, her under VM i Seefeld i 2019.

«Ubehagelig og fornærmende»

Välbe var skeptisk til at hun i det hele tatt ble gjenvalgt i et intervju med Sport Ekspress før FIS-kongressen.

– Det er ingen hemmelighet at det er personer som har erklært at de ikke ønsker noen russisk deltakelse i internasjonale organisasjoner. Vi vet heller ikke hvem som vil stemme eller hvordan. Så jeg tenker ikke på fremtiden i det hele tatt, sa Välbe og fortsatte:

– Hvis resultatet (av avstemningen) blir negativt, så vil det selvfølgelig være ubehagelig, fornærmende og urettferdig. Men ingen kommer til å lide av dette.

Fikk ikke Norge-stemme

Etter Russlands invasjon og krig i Ukraina er russiske og hviterussiske utøvere utestengt fra store deler av internasjonal idrett. Derfor har det skapt kraftige reaksjoner at russiske ledere, i dette tilfellet Välbe, kan være valgbare til internasjonale verv.

Spesielt i Finland og Sverige.

Erik Røste ville ikke gå like langt for noen dager siden, men skrev dette i en sms til VG før FIS-styrevalget:

«Norge kommer ikke til å stemme på Russland, grunnet det grusomme som nå skjer i Ukraina».

Fakta Det nye FIS-styret: Sittende FIS-president Johan Eliasch var den eneste kandidaten til dét vervet denne gangen og ble valgt for en fireårsperiode. Øvrige 18 styremedlemmer ble valgt inn for perioden frem til 2024. En kandidat kan få maksimalt 117 stemmer. Flavio Roda 114 stemmer (Italia), Enzo Smrekar 113 stemmer (Slovenia), Urs Lehmann 107 stemmer (Sveits), Deidra Dionne 107 stemmer (Canada), Erik Røste 106 stemmer (Norge), Patrick Ortlieb 105 stemmer (Østerrike), Aki Murasato 103 stemmer (Japan)Dean Gosper 102 stemmer (Australia), Martti Uusitalo 99 stemmer (Finland), Roman Kumpost 98 stemmer (Tsjekkia), Mats Arjes 96 stemmer (Sverige), Magdalena Kast 96 stemmer (Argentina), Franz Steinle 93 stemmer (Tyskland), Liangcheng Zheng 85 stemmer (Kina), Anne-Chantal Pigelet 84 stemmer (Frankrike), Patrick Toussaint 83 stemmer (Andorra), Tzeko Minev 81 stemmer (Bulgaria), Fiona Stevens 78 stemmer (New Zealand). Kilde: Fis-ski.com. Vis mer

Siste Røste-periode

I juni går for øvrig Røste av som skipresident. Han har vært klar på at med presidentrollen i Norges Skiforbund følger en rolle i FIS-styret.

Derfor er han inne i sin siste periode i FIS-vervet. Om to år overlater han ansvaret til sin arvtager. Det blir trolig Tove Moe Dyrhaug som er innstilt som ny skipresident på skitinget 12. juni.

