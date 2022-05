Kampene er i gang: Vi følger cupfesten direkte

To minutter tok det, før Rosenborg fikk hull på byllen! Brutalt for hjemmelaget, som slipper inn på kampens første hjørnespark.

Med lagoppstillingene ute registrerer vi at Rekdal roterer på sin ellever, som meldt på forhånd. Det eneste utropstegnet må være Tobias Solheim Dahl, som starter sin første kamp for Rosenborg sitt førstelag. 2005-modellen fra Klæbu står med ti seriekamper for Rosenborg 2, og starter i dag sammen med Erlend Dahl Reitan og Tobias Børkeeiet i førstelaget sin stoppertrio.

Her er laget til Rosenborg mot Verdal: Julian Faye Lund - Erlend Dahl Reitan, Tobias Børkeeiet, Tobias Dahl - Adam Andersson, Per Ciljan Skjelbred, Vebjørn Hoff, Carlo Holse, Adrian Pereira - Ole Sæter, Bryan Fiabema.

