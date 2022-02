I harnisk etter pengestopp for X Games: – Viser at de ikke forstår ungdom

Mens den forrige regjeringen lovet X Games i Norge 13 millioner i år, mener landets nye makthavere at arrangementet har fått nok. Det får en rekke opposisjonspolitikere til å reagere.

OVER? X Games i Norge kan være historie. Her er Silje Norendal på sletta under slopestyle finalene i 2017.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Regjeringen er kjip, gammelmodig og viser at de ikke forstår ungdom. Det er også forakt for Stortinget. Denne støtten er vedtatt. Kulturministeren tar her penger fra den egenorganiserte frie idretten, sier Ola Elvestuen (V) til VG.

Elvestuen reagerer etter at VG lørdag kunne fortelle at det har oppstått full klinsj mellom X Games Norge og regjeringen. Årsaken er at den forrige regjeringen lovet arrangøren full støtte. Jonas Gahr Støres nye regjering har trukket denne støtten tilbake, kommer det frem i et brev fra Kultur- og likestillingsdepartementet som VG har fått tilgang til.

Dermed står arrangementet i fare for å bli avlyst, kunne X Games-sjef Henning Andersen fortelle.

– Er det ikke midler, så blir det ikke noe X Games i Norge, sånn er det, sa Andersen til VG.

Tanken på at arrangementet kan gå fløyten, liker Elvestuen særdeles dårlig.

– Vi trenger det, og vi får mye tilbake. Blant annet med interessen og oppmerksomheten på sosiale medier og medier som disse toppidrettsutøverne gir. Det får enorm oppmerksomhet internasjonalt, sier Elvestuen.

KRITISK: Ola Elvestuen går i strupen på avgjørelsen om å trekke støtten til X Games i Norge.

I juni 2021 innvilget daværende kulturminister Abid Raja (V) 13 millioner til å gjennomføre arrangementet i 2022.

Samtidig lovet Raja at X Games skulle bli «faste tilskuddsmottagere på statsbudsjettet». Slik blir det ikke.

Regjeringen har nå gitt beskjed om at de «ikke vil prioritere tilskudd til X Games sitt forslag til budsjettet for 2023».

Men at regjeringen og kulturdepartementet tar penger fra den egenorganiserte idretten, vil ikke kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) høre noe av.

– Elvestuen burde vite at hverken en regjering eller en arrangør kan velge å bruke pengene på noe annet enn det de er bevilget til. X Games har fått støtte i 2021 for et arrangement som ikke ble noe av, og Stortingets godkjennelse for å overføre de pengene til 2022, skriver Trettebergstuen i en e-post til VG og fortsetter:

– I tillegg har de fått bevilget 15 millioner for å arrangere i 2022, det blir nå heller ikke noe av på grunn av corona. De får beholde penger til det som blir gjennomført, men vi trekker tilbake midlene for det som ikke blir gjennomført.

Omprioriteringen fra den forrige til den nåværende regjeringen, er det ikke bare Elvestuen som reagerer på. Også stortingsrepresentant for Høyre og ishockeypresident Tage Pettersen er kritisk.

– X Games Norway har blitt et viktig varemerke for Norge og har blitt til nettopp fordi vi hele veien siden 2016 også har bidratt med offentlige midler, skriver Pettersen i en e-post til VG.

Les også Norges OL-gullhåp: Har mistet alle sponsorene

TREKKER STØTTE: Kulturminister Anette Trettebergstuen mener tiden er inne for å prioritere annerledes.

På grunn av coronatiltakene ble planen for X Games i år å arrangere et kvalifiseringsrenn til 2023-utgaven. Uten støtte kan det bli vanskelig.

– Det er å slå bena under arrangementet. Og uten å engang ha forberedt noe. Dette har ikke vært nevnt da vi har behandlet budsjettet på Stortinget, sier Elvestuen til VG.

Stortingsrepresentant for Frp, Himanshu Gulati, mener X Games nå får lide fordi hverken snowboarderne eller friskikjørerne er en del av Norges idrettsforbund.

– Fordi de er uavhengige og ikke en del av maktstrukturene i politikken og idretten, så kastes de under bussen av den nye statsråden, og det er ingen ting annet enn en skandale, sier Gulati til VG.

Trettebergstuen skriver at hun synes det er flott hvis X Games vil arrangere konkurranser i Norge, men hun mener at Disney-eide ESPN kan gjøre det uten å få penger fra fellesskapet.

– Vi mener det er feil at offentlige midler skal havne i lommene på en kjempestor internasjonal kommersiell aktør. Vi vil styrke både den organiserte og uorganiserte aktivitet for barn og unge i hele landet gjennom spillemidlene. Det er i tråd med den norske idrettsmodellen og jeg er trygg på at dette også vil styrke rekrutteringen til sporten, svarer Trettebergstuen på Gulatis uttalelser.