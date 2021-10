Kina-tester avgjør Norges OL-skjebne

Det internasjonale ishockeyforbundets president Luc Tardif sier at Norges OL-skjebne vil bli avgjort i slutten av november – etter at Kinas omstridte ishockeylandslag har spilt to testkamper.

REPRISE-SJANSE: Alexander Bonsaksen (t.v.) ble matchvinner – og gratulert for scoringen av Mats Rosseli Olsen – da Norge slo Slovenia og gikk til kvartfinalen i OL i Pyeongchang.

– Kina vi spille to testkamper. Den siste ikke senere enn 17. november. Avgjørelsen vil bli tatt i slutten av november. Flere detaljer neste uke, skriver Luc Tardif i en e-post til VG.

«Avgjørelsen» gjelder i høyeste grad Norges ishockeylandslag. Hvis Kina ikke innfrir testkravene, for å si det slik, vil Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF) gi Norge OL-plassen på bekostning av Kina.

Luc Tardif er nyvalgt president for IIHF. Umiddelbart etter å ha erstattet sveitsiske Rene Fasel, uttalte han bekymring for ishockeyturneringen – bestående av 12 nasjonslag – i Beijing-OL i februar. Kina, ranket som nummer 32 i verden, er «kvalifisert» som vertsnasjon.

OL-BLINK: Luc Tardif var sjef for Frankrikes OL-tropp i 2018 i Pyeongchang. Her sammen med Frankrikes flaggbærer for snart fire år siden, skiskytteren Martin Fourcade.

Trener Petter Thoresens ishockeylandslag er ranket som 11. beste nasjon i verden. Danmark, som slo Norge i den avgjørende OL-kvalifiseringskampen i august, er ranket som nummer 12.

Luc Tardif er redd ishockeysporten vil tape omdømme med kinesisk deltagelse. Kina (eventuelt Norge) skal etter planen møte toppnasjonene Canada, USA og Tyskland i det innledende gruppespillet.

New York Times publiserte i går, torsdag, en lang artikkel om Kinas – og Norges – OL-skjebne.

– Å se et lag bli slått 15–0 er ikke bra for noen, ikke for Kina eller for ishockeyen, uttalte Luc Tardif til nyhetsbyrået AFP forrige måned.

IIHF har derfor bestemt at Kinas OL-lag skal spille to kamper mot et lag fra den Russland-baserte toppligaen KHL, for eventuelt å vise seg OL-plassen på hjemmebane verdig. Ifølge Norges ishockeypresident Tage Pettersen er kampdatoene 13. og 15. november.

Luc Tardif og IIHF vil plukke ut fem eksperter til å vurdere hvorvidt Kina vil være i stand til å stille et tilstrekkelig slagkraftig lag i Beijing om drøyt tre måneder. Kampene vil etter alt å dømme også bli tilgjengelig for «alle» via strømming over internett.

– Det ligger helt og holdent i andres hender. Vi kan ikke gjøre annet enn å vente på avgjørelsen, svarer Tage Pettersen på spørsmål om hvilke forventninger han har til den nærstående avgjørelsen.

– Men vi har en forhåpning om at den skal gå i vår favør, selv om det vil bli knalltøft med hensyn til forberedelser så tett opp mot OL, tilføyer han.

Norges ishockeylandslag har kvalifisert seg for de tre siste OL-turneringene.

Norges ishockeypresident forklarer at en eventuell Beijing-deltagelse vil bety noe økonomisk, og mye når det gjelder omdømme og interessen for norsk ishockeys søknad om å få arrangere VM i 2027. En beslutning om det vil bli tatt om cirka et halvt år.

Ishockeylandslagets veteranback Alexander Bonsaksen (34) sier at han ikke har særlige forventninger, ettersom «vi» tapte plassen, men at han har et håp «ettersom det er blitt som det er blitt».

– Kina har hatt fire år på å sette sammen et lag. Men det virker ikke som om de har prøvd en gang, til forskjell fra Sør-Korea (OL 2018/ranket 19 i verden nå). De kvalifiserte seg for A-VM, påpeker Bonsaksen – som er kaptein for finske KooKoo.

Til forsvar for kinesisk ishockeydeltagelse sier han at det er sjarmen med OL, at noen er altfor dårlige. Samtidig tror han det vil være til skade hvis Kina skulle tape 0–30, som han mener er realistisk – hvis de er så dårlige som ryktene tilsier.

– Vi og Danmark, som har trent hele livet, kan tape 0–10 for Canada bestående av NHL-spillere. Og vi hadde vel slått Kina med så mange mål vi ville, hvis vi hadde spilt for fullt i 60 minutter, sier Bonsaksen – som synes det er merkelig at det ikke er tatt stilling til Kina-problemet tidligere.

– Nå skal en avgjørelse bli tatt to måneder før første puckdropp, sier han.

PS! Alexander Bonsaksen måtte på grunn av en betennelse i hoften stå over sin tredje klubbkamp på rad i finske Liiga fredag kveld.