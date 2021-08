Uno-X mister ryttere med et smil

Sykkellaget Uno-X sørger ikke selv om noen av de beste rytterne forlater. De er stolte over at de tenker annerledes.

Markus Hoelgaard vinner en etappe i Arctic Race i Uno-X farger. Men etter denne sesongen tar han overgang til et større lag. Men det betyr ikke at Uno-X-sjefen sørger.

Torsdag starter Tour of Norway. Seks lag fra øverste sykkelhylle (World Tour) og ett norsk lag fra nivået under er klare. Uno-X Pro Cycling Team skal nok en gang jakte på et godt resultat sammen med de beste i verden. Kaptein på laget er Markus Hoelgaard. En av de beste på laget. Men neste sesong tar han steget opp og sykler trolig for World Tour-laget Trek Segafredo.

Glad for sjansen

Manager for laget Jens Haugland er ikke trist. Han er glad og fornøyd selv om det sikkert hadde vært stas å ha med Markus Hoelgaard, dersom Uno-X blir invitert inn i Tour de France neste sommer.

– Vi har en grunnfilosofi om at det handler om å ta vare på mennesker både sportslig og menneskelig, sier Haugland til Aftenposten.

Det betyr at de etter å ha vært med på utvikle en rytter til å bli god nok for de beste lagene, så skal man ikke sørge over at de forsvinner. For Jens Haugland og de som styrer laget betyr det at de har lykkes.

Og han har jo en lengre tanke med å slippe ryttere til andre lag med et smil og en lykkønskning.

Jens Haugland er øverste leder for Uno-X Pro Cycling Team.

– De får erfaring og det kan godt hende at de ved neste korsvei tenker at det eventyret som foregår i Norge og Danmark har de veldig lyst til å være med på. Da får vi tilbake en rytter som har opplevd støtte fra oss hele veien, og samtidig har erfaring og blitt sterkere, sier Hauge.

Som sykkelsportens Ajax

Haugland drar gjerne til fotballverden for å billedgjøre den måten et lag som ikke har like mye ressurser som de rikeste, kan gjøre det.

– Det er forskjell på Real Madrid og Ajax. Men begge har sin plass i fotballen, og begge har sin klare identitet. Vi vil veldig gjerne være sykkelsportens Ajax.

Med det mener at de skal være med på å utvikle unge ryttere, ha en tydelig plan og ha store drømmer.

– Jeg vil alltid få høre at nå mistet Uno-X en god rytter. Men det har Ajax også fått høre i alle år. Men det er jaggu mange som mener at det er jækla kult fotballag. Og de spiller alltid den samme fotballen.

Det er ikke bare Hoelgaard som forsvinner. Talentet Jonas Iversby Hvideberg ble denne uken sammen med danske Frederik Rodenberg klar for World Tour-laget Team DSM (tidligere Sunweb). I fjor gikk Andreas Leknessund fra Uno-X til det samme laget.

World Tour i løpet av kort tid

Men Jens Haugland er evig optimist. Planene er fortsatt å ta Uno-X opp til det øverste nivået – bli et World Tour-lag.

– Vårt mål er å ha World Tour-lag både for damer og herrer i løpet av et par-tre år. Nå har vi sagt det, og da er det bare å jobbe hardt nok, så skal det gå.

Uansett så håper han at Uno-X har med lag allerede i neste sesongs Tour de France for herrer og for damer. Damerittet skal kjøres for første gang i 2022. Men da må de få en invitasjon av arrangøren. Det er bare World Tour-lag som automatisk kan stille på startstreken.

Haugland er sikker på at de vil ha et slagkraftig lag.

– Vi er fortsatt i besittelse av mye gull, altså gode ryttere, og dersom vi skulle få kjøre Tour de France så skal norske sykkelinteresse ha et berettiget håp om at vi skal gjøre det bra.

Ros fra eksperten

TV 2s sykkelkommentator og tidligere proffsyklist, Mads Kaggestad, er imponert over det som Uno-X har fått til de 18 månedene som laget har vært på nest øverste nivå.

– Jeg gir dem terningkast 5. Det er et planmessige og velorganisert lag, med en solid struktur. Jeg synes det er en storhet i at de lar syklister forlate laget med et smil. Samtidig forstår jeg jo at Markus Hoelgaard får forlate. Han får ikke et godt nok rittprogram ved å sykle på dette nivået, sier Kaggestad.

Og nettopp Markus Hoelgaard holder han som en av favorittene i Tour of Norway.

– Han kan absolutt vinne.

Se Tour of Norway på TV 2 Play fra 15.30 torsdag.