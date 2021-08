17-åringen hylles etter superkamp

«Kniksen er tilbake», sang supporterne. En tidligere Brann-stjerne mener unggutten beviste at han har hodet på rett plass.

Det var neppe noen som hevet øyenbrynene da Niklas Jensen Wassberg ble utropt til banens beste mot Sandefjord.

Nå nettopp

Det var ingen tvil da banens beste spiller ble lest opp på Stadion før kampslutt. På en kveld der Brann vant uten å imponere spillemessig, gikk 17-åringen Niklas Jensen Wassberg foran.

«Kniksen er tilbake», runget det fra Store Stå på overtid.

Se Ballspark-sendingen:

Først fra midtbaneposisjon, senere fra vingplass, dro Roald «Kniksen» Jensens barnebarn av motspillere, skapte sjanser og måtte ved flere anledninger stoppes med ulovligheter.

Veldig fortjent, mener trener Eirik Horneland om banens beste-kåringen.

– Måten han som 17-åringen våger å prege kampen offensivt, og måten han håndterer det defensive spillet på, gir meg stor tro på ham og Brann i fremtiden, sier Horneland.

Eirik Horneland mener både Aune Heggebø (20) og Niklas Jensen Wassberg sto bra frem søndag kveld.

Hylles av tidligere Brann-stjerne

Den forrige generasjonens kanskje beste bergenske midtbanespiller, Fredrik Haugen (29), hyller Wassberg.

– Han er totalt uredd, har gode ferdigheter og er lett til beins, sier Haugen til Bergens Tidende.

Tidligere på kvelden tvitret den tidligere Brann-profilen om Wassberg:

– At han tør så mye i Stadion-debuten fra start, sier mye om at hodet er på rett plass, mener Haugen.

Fredrik Haugen spilte mer enn 200 kamper for Brann mellom 2011 og 2020. Her mot nettopp Sandefjord

Håper på flere startplasser

– Det er en fantastisk følelse, sier Wassberg til BT etter kampen, og fortsetter:

– Jeg følte bare jeg gikk utpå der og jobbet steinhardt, og bare turte å gjøre ting. Så fikk jeg selvsagt mye hjelp fra lagkameratene, sier «Kniklas».

Det var hans første av forhåpentligvis mange kamper fra start på Stadion. Han krever ikke å starte neste kamp, men gjør det gjerne vanskelig for treneren å utelate ham.

– Jeg er bare utrolig glad for å starte i dag og spille, så får vi se hvordan det går. Men jeg håper selvfølgelig på det, sier Wassberg.

Etter kamp sang supporterne både Nystemten og «Kniksen er tilbake» på nytt.

Trener Horneland er full av ros.

– Han viser ekstremt mot i en kamp med ekstremt press rundt, men jeg var ikke stresset i det hele tatt med å hive ham utpå. Han har alltid overbevist meg når han har spilt.

– Har i motsetning til de andre ingenting å tape

– Han var virkelig banens beste. Han har enorm løpskapasitet, godt finteregister og tør å gjøre ting. Han slår ikke bare en støttepasning. Dette laget trenger folk som tør, sier Ballsparks Eduardo «Doddo» Andersen.

Han tror det er enklere for 17-åringen enn de eldre å prestere under omstendighetene og støyen etter Branns nachspiel-skandale.

– Jeg tror han synes det er så gøy og stort å få spille for Brann, at for ham er det en bonus uansett. I motsetning til mange av de etablerte spillerne, har han ikke noe å tape, fortetter Andersen.