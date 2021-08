OL-utøver ut mot eget forbund: – Det er kaos

Etter OL kom turneren Sofus Heggemsnes hjem til en forandret hverdag. Han og andre landslagsutøvere er misfornøyde med forbundet.

En endring i landslagsopplegget har redusert Sofus Heggemsnes’ treningstimer betraktelig. Derfor må han trene alternativt, blant annet utendørs på St. Hanshaugen.

Sofus Heggemsnes beskrives som et stort turntalent. Målet er OL i Paris om tre år.

Nylig fikk han OL-debuten i Tokyo. Men da han kom hjem igjen, hadde veldig mye forandret seg.

Norges Turn- og Gymnastikkforbund har nemlig lagt ned landslagssenteret. For Heggemsnes betyr det ingen betalte måltider, ingen fast fysioterapeut og ingen turntreninger om morgenen.

Nå er morgentreningene i stedet jogging rundt St. Hanshaugen, samt litt styrketrening på utendørsapparatene der. Ordentlig turntrening skjer kun senere på dagen.

– Det var ganske kjipt å komme hjem. Jeg merket at all støtten er borte, sier Heggemsnes til Aftenposten.

Facebook-kritikk mot forbundet

16. juni kom beskjeden: Landslagssenteret skulle legges ned. Det betyr at tilbudet der herrelandslaget trente fast i Haslehallen, i Oslo Turnforenings lokaler, ble avsluttet.

I stedet har forbundet byttet til en annen landslagsmodell. Den går ut på at gymnastene skal trene i klubbene sine, og at de blir tatt ut til samlinger. Sentral i denne planen blir tyske Robert Hirsch, som begynner som landslagssjef 1. oktober.

I flere e-poster har utøverne klaget over situasjonen. Nylig publiserte dessuten Valentyn Skrypin, som ledet landslaget frem til august, et Facebook-innlegg der han kritiserte forbundet. Han mener tilbudet er utilstrekkelig, både på kort sikt inn mot VM i oktober og på lang sikt mot OL i Paris.

Mange av landslagsturnerne trener nå med Skrypin i Oslo Turnforening. Skrypin mener den tidligere landslagsmodellen var viktig.

– En klubb som Oslo Turn har trenere med kontrakter, med et gitt antall timer. Når utøvere kommer på OL- og VM-nivå, krever det mange flere timer. De siste årene har jeg trent 2,5 timer på morgenen med Sofus fire ganger i uken. Kontrakten min sier jeg skal jobbe 14 til 20, sier Skrypin.

Han legger til:

– En klubb er ikke ansvarlig for toppidrett. Det er en veldig kjip situasjon for klubben vår, som bruker masse, masse penger, sier Skrypin.

Sofus Heggemsnes kan leke seg litt på utendørsapparatene på St. Hanshaugen. Men han kan ikke prøve seg på de farligste og vanskeligste turn-momentene.

– Jævlig dritt

Nå trener de fleste landslagsutøverne utelukkende hos Oslo Turnforening. Men ikke alle har fått plass. Én utøver har avsluttet karrieren, delvis på grunn av mangelen på tilbud. En annen har måttet flytte til Bergen.

Heggemsnes er ikke like hardt rammet. Men selv har han gått ned 35 prosent i treningstid, forteller han selv.

– Hvordan vil du beskrive situasjonen?

– Det er jævlig dritt. Det er kaos og veldig lite organisert, sier Heggemsnes.

Han legger til at han hverken er politiker eller «den skarpeste kniven i skuffen». Men han uttrykker sin frustrasjon over situasjonen.

– Ting burde bli fikset. Det føles som ting kunne blitt gjort bedre, sier Heggemsnes.

Her konkurrerer Sofus Heggemsnes i Tokyo-OL.

Peker på økonomi

Forbundet har en teknisk komité for herreturn. Komiteen har som oppgave å legge til rette for landslagssatsingen.

Frem til i sommer var løsningen en avtale med Oslo Turnforening, som innebar at landslagstreningene foregikk hos dem.

Men nå er avtalen sagt opp. Grunnen er økonomi, sier leder i teknisk komité Asbjørn Sorteberg. Han forteller om et budsjettkutt på rundt 30–40 prosent som følge av koronapandemien.

– Oslo Turn var positive til å fortsette, men de ønsket at vi skulle tilføre mer midler. Det hadde vi ikke. Da ville ikke Oslo Turn videreføre avtalen, sier Sorteberg.

Fredrik Schøyen, daglig leder i Oslo Turnforening, sier imidlertid at det ikke var økonomi det sto på i forhandlingene om et landslagssenter.

– Årsaken til at avtalen ikke ble forlenget, var uklarheter rundt struktur og planer for et landslagssenter fremover. Da ønsket vi heller ha fokus på våre egne medlemmer til noe sånn foreligger, sier Schøyen.

Ønsket ikke landslagstreninger

Sorteberg trekker også frem det tidligere landslagssenteret, som var i lokalene til Norges idrettshøgskole. Han sier avtalen ble sagt opp fordi for få gymnaster ville trene der.

– Er det sant, Heggemsnes?

– Ja, men det var fordi det var mye bedre å trene i klubblokalene. Det siste halvåret var landslagssenteret hos Oslo Turn. Vi vil helst ha det der. Det er den beste hallen i Norge, sier Heggemsnes.

Jacob Karlsen er landslagskaptein. Hans tanker går til turnerne som flyttet til Oslo, for så å finne ut at de ikke hadde noe proft tilbud der.

– Det kjipeste med dette, er at det kom veldig brått på at det ikke skulle være noe landslagssenter. Den beskjeden kom 17. juni, etter fristen for studier og sånn, sier Karlsen.

Fikk vite om ansettelse på Facebook

Onsdag var Karlsen i et møte med teknisk komité. Han mener kommunikasjonen med forbundet er blitt bedre.

Heggemsnes mener på sin side at kommunikasjonen er det viktigste å ordne.

– Kommunikasjonen er helt på trynet, synes jeg. Det er irriterende, sier Heggemsnes.

– De snakker ikke med oss om ting som handler om oss. Da de ansatte en ny landslagssjef, fikk vi plutselig vite det på Facebook. Det var ikke noe møte der vi ble spurt «tror dere han kan være bra?».

Asbjørn Sorteberg ønsker ikke å kommentere kritikken knyttet til kommunikasjonen, men sier han forstår utøvernes frustrasjon over situasjonen.

– Utøverne er bekymret for satsingen frem mot Paris-OL. Hva kan dere love dem?

– Vi skal jobbe så hardt vi kan for å få så gode budsjetter som mulig. I tillegg har vi fått inn en landslagssjef (Robert Hirsch, journ.anm.). Vi har stor tro på at det blir en veldig god ansettelse. Det vitner om at vi ønsker å satse, sier Sorteberg.