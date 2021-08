Dennis Hauger: – Beste vi har sett fra Norge noensinne

Teamet til Dennis Hauger er positive til at det blir Formel 2 neste sesong. For å gjøre det trengs det høy fart, men også sponsorer.

Det er folksomt i foajeen i Operahuset. Nysgjerrige gjester går inn og ut av svingdørene i det hvite marmorbygget for å få med seg hva som skjer på innsiden.

Midt på gulvet står en kopi av Formel 1 bilen til Red Bull Racing. En slik som Max Verstappen og Sergio Perez pleier å kjøre i opp mot 300 kilometer i timen.

Motorsporten Formel 1 er blitt svært populært her i landet, selv om vi ikke har hatt en eneste sjåfør på øverste nivå noensinne.

Kanskje kan 18 år gamle Dennis Hauger fra Aurskog gjøre noe med den statistikken. Foreløpig befinner han seg i Formel 3.

Når Aftenposten spør Hauger om hvor lang tid det tar før han sitter i en Formel 1-bil lik den som er plassert et par meter unna, er han bestemt på at han ikke vil si noe forhastet.

– Jeg må ta det sesong for sesong, men det er absolutt målet. Denne sesongen gir jo muligheter for Formel 2 neste år, og da er det jo bare Formel 1 igjen da, sier Prema-føreren med et smil.

Før helgen arrangerte Red Bull klippestuping fra Operataket, og Hauger var invitert til presstreff. For mange nordmenn er han nok et ukjent fjes ennå, men hans gryende karriere i motorsporten kan være med på å endre det.

Dennis Hauger foran en kopi av Formel 1-bilen til Red Bull. Kanskje sitter han i en selv, om et par år.

Økt interesse hjelper på

Kommentator i Viaplay, Atle Gundersen, bekrefter at seertallene i Norge har tidoblet seg siden Netflix-serien Drive to survive tok av på strømmetjenesten. Kanskje er det dramaet, intrigene mellom lagene, eller konkurransen mellom de to førerne på samme lag, som fenger.

Uansett er den økte interessen en god ting for Hauger, som etter resultatlisten å dømme, skal finansiere en Formel 2-sesong. Den vil koste rundt 20 millioner kroner.

Den gryende populariteten for sporten i Norge er viktig for nettopp dette.

Manageren til Hauger og tidligere motorsportfører, Harald Huysmann, sier at arbeidet med å finansiere sesongen er i full sving.

– Interessen i Norge har eksplodert nå, og vi ser at det er flere som ønsker å hjelpe han.

Huysmann forteller at det blant annet er mange lokale sponsorer som gjør alt de kan. Ikke minst er Red Bull internasjonalt en stor brikke i budsjettet deres for neste sesong.

Hauger, som selv hører til Red Bulls eget ungdomsakademi, tror den gode kjøringen hans i år har hjulpet godt for sjansene i Formel 2.

– Red Bull får med seg det jeg gjør og det virker jo som de vil backe meg opp videre.

Formel 1-laget følger nøye med på deres unge lovende utøvere, og Hauger forteller selv at det han har gjort denne sesongen har vekt oppsikt i toppen.

– Det er kult liksom, men det kan snu på et blunk hvis jeg kjører dårlig. Jeg prøver bare å holde fokuset gående og kjøre så godt jeg kan.

Fakta Dennis Hauger Født: 17. mars 2003 (18 år) Fra: Aurskog i Viken Lag: Prema Racing. Han er også en del av Red Bulls utviklingsprogram. Meritter: Begynte en kartingkarriere i en alder av fem. Vant sitt første løp som åtteåring. I debuten i British Formula 4-mesterskap som 15-åring i 2018 ble det totalt 4. plass. I 2019 vant han det italienske mesterskapet og ble nummer to i det tyske. Han debuterte i Formel 3 for Hitech Racing under 2020-sesongen. I Formel 3 denne sesongen har han så langt vunnet tre løp. Vis mer

Manager Harald Huysmann ser positivt på fremtiden til Dennis Hauger og tror Formel 2-sesong til neste år ligger i kortene.

Oppdaget da han var elleve år

Hauger tar trolig sammenlagtseieren i Formel 3 denne sesongen, hvis han fortsetter å kjøre slik han har gjort i det siste. Derfor er det også flere lag i nivået over som står i kø for å kapre nordmannen.

Manager Huysmann er klar i talen.

– Dennis er det beste vi har sett fra Norge noensinne.

Og Huysmann forteller at han raskt forsto hvilket stort talent Hauger hadde.

– Dennis var elleve år da jeg sa at han kunne bli Norges nye Formel 1-fører. Det var noe med han som skilte seg ut. Folk lo bare av meg, men jeg hadde en følelse, forteller manageren.

Når tror du vi ser Hauger i Formel 1?

– Ikke neste år. Da er det mest sannsynlig Formel 2. Og så er jo alle setene i Formel 1 stort sett opptatte. Så kanskje vi kan håpe på 2023 eller 2024, sier Huysmann.

Håpet er stort for å se Hauger på det øverste nivået en dag. Men veien dit er ekstremt vanskelig. Det er et veldig lite nåløye å skulle komme seg gjennom, forklarer han selv. Bare tjue sjåfører får plasser på det øverste nivået hver sesong.

Hauger avslutter:

– Det gjelder bare å bygge videre på selvtilliten gjennom resten av sesongen, og jeg lærer jo av nedturene også.

Neste Formel 3-løp arrangeres i Spa i Belgia 28.–30. august.