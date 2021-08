Kristian (13) trener 1000 timer årlig. – Jeg får kommentarer på treningsmengden

Stoppeklokke, laktatmåler og treningsdagbok er en naturlig del av hverdagen til 13-åringen fra Bergen.

– Go! sier trener Åsmund Aas Andersson.

Kristian Haugetun (13) sparker fra og svømmer i høy hastighet mot den andre enden av bassenget sammen med resten av triatletene i Åsane Cykle klubb.

Det er siste uke i sommerferien, og guttene er på treningsleir i Øystese i Hardanger. Utenfor de store glassvinduene glitrer fjorden i solskinnet.

Trener Åsmund Aas Andersson gir triatlene klare beskjeder før de svømmer en ny runde i bassenget.

Dagens svømmeøkt er hard, krevende og ubehagelig. På bassengkanten står Aas Andersson og følger med på teknikken. Etter økten måler han konsentrasjonen av laktat i blodet for å sjekke hvordan treningen har påvirket utøverne, som alle trener i underkant av 1000 timer i året.

– Det høres kanskje veldig seriøst ut, men ungdommene liker at treningen deres blir tatt seriøst. Vi snakker ofte med dem for å sørge for at det ikke blir for mye trening og alvor, sier han.

Kristian drømmer om å vinne OL-gull i triatlon. Da kreves det mye, og seriøs trening fra ung alder. Det er helt topp for den aktive 13-åringen, som helst vil trene enda mer.

Etter svømmeøkten byttes den blå badehetten ut med sykkelhjelm. Kristian smiler mens han ruller rolig bortover asfalten.

– Jeg blir ikke lei av trene. Triatlon er veldig allsidig. Det er noe av det jeg liker best med idretten, sier han.

Får kommentarer på treningsmengden

Han er yngst i triatlon-gruppen, men det stopper ham ikke fra å prøve å holde tritt med de andre guttene på laget.

13-åringen er ungdomsmester i triatlon i Norge og drømmer om å bli like god som OL-mester og forbilde Kristian Blummenfelt. Han vet at han må trene mye allerede nå dersom han skal nå målet sitt.

Kristians mamma, Ingrid Næss Haugetun, forteller at sønnen har vært aktiv siden han var liten.

– Han elsker å trene, det har han alltid gjort. Det er ingen som presser ham til å trene så mye som han gjør, sier hun.

Treneren sier at det er få som vet allerede i en alder av 13 år at det er triatlon de vil satse på, og beskriver Kristian som en strukturert og dedikert utøver.

– Han har en indre motivasjon som gjør at han liker tungt arbeid, sier treneren.

En del frykter at unge idrettsutøvere blir presset til å trene for mye og for hardt tidligere enn de bør. Kristian har fått flere kommentarer angående dette.

– Jeg får kommentarer på treningsmengden. Det er vanskelig for folk å forstå hvorfor jeg trener så mye, sier han.

Allsidig trening

– Det er vanskelig å svare på om 1000 timer i året er mye, men hvis det er 1000 timer med systematisk trening med hensikt i å forbedre prestasjoner, så mener jeg det er mye, sier Thomas Losnegard.

Han er fagansvarlig innen utholdenhetstrening ved Olympiatoppen, og sier det er forskjell på systematisk trening og det å være i aktivitet eller øve på noe.

– Så lenge det er lystbetont er det ikke farlig å trene mye, sier han.

Han mener at nøkkelen for å trene mye allerede fra ung alder er å trene allsidig, og nevner både sykling, svømming og skigåing som idretter der det er mulig å trene mye uten stor fare for belastningsskader.

– Dersom det blir for mye trening vil dette ofte vise seg i trivselen til den enkelte, legger han til.

Triatlongruppen er et samarbeid mellom Åstveit Svømmeklubb, Åsane Cykle Klubb og idrettslaget Norna-Salhus.

Guttene koser seg sammen på trening.

Tett dialog med utøverne

Når du driver med tre ulike idretter blir treningsvolumet større. Aas Andersson er svært opptatt av å styre intensiteten og ha en tett dialog med utøverne. Han sier at i ung alder er det svømming de trener mest på fordi det gir minst muskulær belastning og er den teknisk mest krevevende disiplinen. Etter hvert som utøverne blir eldre endres dette.

Det handler om helheten. Døgnrytme, kosthold, trening, og å lage gode rutiner uten at det blir oppfattet som blodig alvor. Han sier den største utfordringen når det gjelder trening er å holde igjen.

– De har ikke bare trening å ta hensyn til. De går på skolen, skal gjøre lekser, ha tid til familie og venner. Alt dette må være med i totalregnskapet, ellers går ikke likningen opp, sier han.

Åsmund Aas Andersson er triatlon-trener i Åsane Cykle Klubb.

13-åringen er ikke den eneste av de bergenske triatletene som har høye mål for fremtiden. Triatletene fra Bergen legger ikke skjul på at de ikke trener bare for å ha det gøy. Det handler om å vinne, men også om opplevelsene de får på veien.

–Målet er alltid å ha det gøy, sier Kristian før han setter seg på setet og triller rolig bortover sykkelstien ved fjorden.