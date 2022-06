Hegerberg om bryllupsfesten: – Jeg har ventet en stund på det

Ada Hegerberg (26) er klar fotball-EM som begynner om to uker etter lykke på privaten og bryllupsfest i Italia.

STRÅLER: Ada Hegerberg har nå fokus på landslaget etter bryllupsfeiringen forrige helg.

16 minutter siden

Fotballparet Ada Hegerberg (26) og Thomas Rogne (31) giftet seg i 2019, men det skulle ta tre år før de fikk feiret bryllupet med alle nær dem – som de gjorde til gagns i Italia forrige helg.

– Jeg har ventet en stund på det. Det var fantastisk, det er ikke ofte man får samlet hele gjengen man er glad i, sier Hegerberg til VG.

Hegerberg bekreftet forholdet i begynnelsen av 2016. Rogne spiller nå fotball i greske Apollon Smyrnis.

– Det er spesielt å gifte seg med den man er mest glad i. Det var et fantastisk øyeblikk, fortsatte hun.

Hegerberg er nå tilbake på landslaget hun trakk seg fra etter EM i 2017. Spissen mente at landslaget ikke hadde høye nok målsettinger og gode nok resultater, og fortalte at hun ville bruke energien på klubblaget, Lyon.

I mars kom beskjeden om at den tidligere Gullballen-vinneren returnerte til landslaget.

– Hei, Norge. «Long time, no see». En liten melding fra meg: Jeg er tilbake til neste samling. Det føles utrolig godt å komme hjem og tilbake til laget, og ikke minst se alle dere fra yngre og eldre garde på neste landskamp. Jeg kommer til å gjøre mitt for at vi skal oppnå store ting på og utenfor banen, sa Hegerberg i en video sendt på pressekonferansen.

Nå venter EM i England om to uker. 7. juli har Hegerberg og Norge sin første kamp i mesterskapet når de møter Nord-Irland.

Mesterskapet spilles i England. Norge er i gruppe A, med Nord-Irland, England og Østerrike.

Siste oppladning før EM er en privatlandskamp mot New Zealand på Ullevaal stadion på lørdag.