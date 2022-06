Henriksen får historisk mulighet: – Vi hadde ikke noe valg

Han er fra Oslo, men har aldri fått kastet under Bislett Games. Etter en brutal sykdomsvår er Eivind Henriksen endelig klar til å kaste sleggen foran hjemmepublikumet.

I går 23:00

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Fjorårets OL-sølv har snudd idrettslivet på hodet for Eivind Henriksen. Ikke bare kan 31-åringen endelig leve av og satse fullt på idretten.

Nå har det også åpnet seg en historisk mulighet for sleggekasteren. For første gang står hans egen øvelse på programmet under tradisjonsrike Bislett Games torsdag kveld.

– Det blir utrolig kult, jeg gleder meg veldig. Jeg har vært mye inne på banen under Bislett Games, men aldri fått deltatt, forteller han til VG.

VELKOMMEN: Steinar Hoen og Eivind Henriksen foran Bislett Games.

Gjennom hele karrieren har IK Tjalve-utøveren stått på sidelinjen under sesongens største stevne på norsk jord.

– Det har selvfølgelig vært kjipt at slegge har aldri fått være med. Vi er fortsatt ikke inne, så da er det flott at Bislett Games kan gå foran og vise at det er mulig, sier Henriksen.

Den 191 centimeter høye og 116 kilo tunge mannen ble en ny folkehelt da han satte personlig rekord fire ganger i OL-finalen forrige sommer – noe som holdt til et sensasjonelt sølv. Og det er nettopp denne prestasjonen som har «tvunget» han inn i det gjeve selskap.

– Han har kastet så langt at vi ikke hadde noe valg, forteller Bislett Games-sjef Steinar Hoen.

Han og resten av stevnearrangørene har spesialdesignet et opplegg for Henriksen i år. Slegge er ikke en del av Diamond League – friidrettens verdenscup – men Hoen har fått øvelsen med i forprogrammet til hovedstevnet.

15 minutter før den internasjonale TV-sendingen starter kaster Henriksen og resten av verdenseliten de avgjørende kastene.

– Da vinner alle. Eivind får konkurrere på Bislett for første gang og det kommer til å være fullt på stadion, sier Hoen, som håper hjemmefavoritten får oppleve det berømte «Bislett-brølet».

Henriksen har slitt med et trøblete kne, og som småbarnsfar har også mange virus og bakterier plaget kroppen hans den siste perioden. En stor utfordring for en kjærlig toppidrettsutøver.

– Da jeg kom hjem fra et stevne i Polen hostet han som bare det. Da var det på med munnbind og briller i to dager hjemme. Det har vært greit å holde seg unna i korte perioder, men han bestemmer. Når han vil at pappa skal legge i dag, er det ikke like lett å si nei. Jeg ligger i sengen med munnbind og briller og synger nattasang, ler Henriksen.

FAR OG SØNN: Eivind Henriksen synes det er tøft å måtte isolere seg fra sønnen i perioder. Da er det greit å ha munnbind og briller tilgjengelig.

– Jeg er ikke en person som synes det er lett å flytte ut og gi alt ansvar til samboeren i mange uker fordi jeg skal holde meg frisk. Jeg har valgt å få barn, da må jeg stå litt i det. Selv om jeg vil unngå å bli syk frem mot VM, fortsetter han.

Som for de fleste friidrettsutøvere er sommerens VM i Eugene i USA sesongens store mål for nordmannen. Der håper han på flere minnerike mesterskapsøyeblikk.

– Jeg vet jeg har mulighet til å kaste langt. Om det klaffer, kan jeg være med helt der oppe, sier han.

Bislett Games sendes på NRK 1 fra kl. 18 torsdag kveld.