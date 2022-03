Fra skademareritt til toppen av pallen. Da kom gledestårene: – En vanvittig lettelse

En følelsesladet Ragnhild Mowinckel (29) kjørte ned til seier i super-G-finalen i franske Courchevel. Etter to korsbåndskader har hun kjempet innbitt for å komme tilbake på toppen av seierspallen.

Torsdag tok Ragnhild Mowinckel sin første verdenscupseier siden før korsbåndskadene.

17. mars 2022 18:00 Sist oppdatert 24 minutter siden

Mowinckel har vært gjennom noen tøffe sesonger med svake resultater etter to korsbåndskader. I sesongens aller siste super-G kom endelig et høydepunkt. Fra startnummer tre kjørte Mowinckel et nærmest perfekt løp fra start til mål i verdenscupfinalen i Courchevel i Frankrike. Etterpå kom tårene.

– I det siste har jeg vært i så mange situasjoner der jeg har vært så nærme, men hundredelene har vært på feil side. Når de endelig er på riktig side, er det en vanvittig lettelse, sier Mowinckel.

For første gang siden 2018 kunne hun juble øverst på pallen. Nå har 29-åringen lovet å satse videre minst én sesong til.

Negative tanker

I 2018 vant hun sitt første og før nå eneste verdenscuprenn. Den gangen var det storslalåm det handlet om. Samme året ble det også dobbel medaljefangst i OL, med to sølvplasser.

I februar 2019 fikk Mowinckel med seg en bronse fra VM i Åre. Men så skulle hellet snu. I kjølvannet av VM-oppturen røk korsbåndet. Ti måneder senere skulle det ryke igjen.

Skadene har vært kostbare for Molde-jenta. På ett eller annet tidspunkt kom tvilen snikende, forteller hun. Men troen på at hun ville komme tilbake dit hun en gang var, snudde negative tanker til positive.

– Det har vært en lang periode fra siste gang jeg var på topp. Nå er jeg mest glad og lettet, for de negative tankene treffer deg rett som det er, innrømmer hun.

Hele toppidretten er ekstremt målbar, spesielt alpint. Veien tilbake til verdenseliten har derfor handlet om å finne ut hvordan kjørestilen har forandret seg, om teknikken er ulik, og om det man gjør, faktisk fungerer.

– Vi toppidrettsutøvere er egentlig ikke så veldig kompliserte mennesker. Vi lever og ånder for én ting: å bli bedre.

Fakta Ragnhild Mowinckel Født: 12. september 1992 (29 år) Idrett: Alpint Klubb: Sportsklubben Rival Meritter: OL-sølv i både storslalåm og utfor fra Pyeongchang 2018. Dette var andre gang en norsk kvinne tok OL-medalje i alpint. Hun tok bronse i kombinasjon under VM i alpint 2019 i Åre. Har ni pallplasseringer i verdenscupen, inkludert to seire. Vis mer

Vil farge alle løp

Mowinckel har gjennom hele sesongen kjent på stigende form. Både teknisk og taktisk.

– Denne sesongen har jeg bygget mer og mer. Det har ligget i kortene at jeg kan komme tilbake på samme nivå som før skadene. Jeg har i en stund nå følt at jeg endelig er i en posisjon der jeg kan prege hvert renn jeg stiller i.

Torsdag klatret hun omsider til topps. Forhåpentlig tar hun med seg de gode svarene fra denne sesongen inn i den neste.

– Hvis jeg står i posisjon til å farge alle rennene jeg er med i neste sesong, så er jeg greit fornøyd, konkluderer hun.

Ragnhild Mowinckel er nummer fem i totalcupen. Hun avslutter sesongen med storslalåm søndag. Neste år er det også VM i Courchevel.