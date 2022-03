Mesterlaget Oilers i hundre foran sluttspillet

(Stavanger Oilers-Vålerenga 4–3) Seriemester Stavanger Oilers rundet hundre poeng med to gjenstående kamper foran sluttspillstarten om en uke.

TOPPSCORER: Jarrett Burton (t.v.) gjorde 4–1 mot Vålerenga i DNB Arena lørdag, etter målgivende pasning fra Dan Kissel. Bildet er fra Oilers 6–4-seier over Oslo-laget i hovedstaden sist tirsdag – da Stavanger-laget ble seriemester.

9 minutter siden

Hjemmelaget ledet 4–1, men Vålerenga kom tilbake. Martin Røymark reduserte til 4–3 da det gjensto 4.45 av siste periode. Gjestenes trener Espen Knutsen tok ut keeper Steffen Søberg for med seks mot fem utespillere å utligne 73 sekunder før slutt – uten å lykkes med trekket.

Oilers ble seriemester for sjette gang da de tidligere denne uken slo Vålerenga 6–4 på bortebane i Jordal Amfi. Med enda en seier over Oslo-laget lørdag, topper det seiersvante Stavanger-laget Fjordkraft-ligaen med 102 poeng etter 43 kamper.

Til sammenligning har Vålerenga – midt på serietabellen – samlet 72 poeng i løpet av 39 kamper.

Stavanger Oilers benyttet anledningen til å skjenke 100.000 kroner til et ungdomslag fra krigsherjede Kharkiv. Det ukrainske U16-laget i ishockey er strandet i Polen, avskåret fra å komme hjem til sine familier.

SERIEMESTERE: Stavanger Oilers sikret seg seriegullet etter å ha slått Vålerenga i Oslo tidligere denne uken.

– Nå ble det stille i DNB Arena, uttalte TV 2s ekspertkommentator Ruben Smith da Vålerengas David Booth (37) utlignet til 1–1 – med 42 gjenstående sekunder av første periode.

Det var den tidligere NHL-spillerens 11. scoring for Oslo-klubben. Denne gangen i overtallsspill fem mot fire, etter målgivende pasning fra landslagsveteran Mathis Olimb (36).

Fakta Straffeslagsseier til Lillehammer Fjordkraft-ligaen lørdag (Storhamar-Grüner søndag): Manglerud Star-Stjernen 0–3, Lillehammer-Sparta Sarpsborg 3–2 (etter spilleforlengelse og straffeslagskonkurranse), Frisk Asker-Ringerike Panthers 4–1. Vis mer

Hjemmelaget startet erkerivaloppgjøret ved at André Strandborg (20) kvikt sveipet inn pucken bak Vålerenga-keeper Steffen Søberg. Etter snaut fem minutter, og en fiks øyne i nakken-backhandpasning fra Christoffer Karlsen.

– Det er alltid vanskelig å score mot et lag av denne kaliber. 1–1 foran andre periode er bra for oss. Power play (overtallsspill) er nøkkelen til suksess, uttalte David Booth i et intervju foran midtperioden.

Vålerenga slumset bort sin første sjanse i så måte.

Deretter gjorde Tommy Kristiansen det motsatte til fordel for sitt Oilers. Først satte han Vålerenga-back Daniel Sørvik ut av spill i gjestenes forsvarssone, for så med en reprise av Karlsens øyne i nakken-backhandpasning spille Ludvig Hoff helt fri foran Steffen Søberg.

Hans 2–1 ble fire minutter senere til 3–1.

Tidligere Sparta Sarpsborg-back Kristian Østby (26) fikk av gårde et langskudd, Ludvig Hoff sto i veien for Søbergs utsyn og pucken snek seg inn ved stolperoten til venstre for Vålerengas keeper.

– Det er alltid deilig å få fulltreff. Den var den første (scoringen) i år, påpekte Østby – og mente denne sesongen.

Ikke nok med det. To minutter etter det. Dan Kissel til Martin Lefebvre til toppscorer Jarrett Burton. Klikk-klakk, med andre ord, og så styrte sist nevnte inn Oilers mål nummer fire foran stadig klappende hjemmefans.

– Nå er det mer eller mindre ett lag på banen, kommenterte tidligere Oilers-keeper Ruben Smith.

David Booth tente et bitte lite håp om comeback da han reduserte til 4–2 (hans 12. scoring) noen sekunder før siste pause. Men i den ga hans lagkamerat Martin Røymark (35) uttrykk for at det var mindre enn bitte lite.

– Ræva, egentlig. Vi er alt for veike, understreket han mutt.

To presise analyser, og et kraftig varsku til de syv andre sluttspillagene som skulle ha til hensikt å nekte Stavanger Oilers NM-tittelen for sesongen 2021/22 – etter to «sesonger» på rad uten sluttspill.

Kvartfinalene starter om en uke. Stavanger Oilers velger etter alt å dømme Ringerike Panters som første motstander. En forsmak på den duellen kommer tirsdag, da trener Todd Bjorkstrands mannskap ønsker Hønefoss-laget velkommen til sin nest siste seriekamp.

Ps! Narvik Arctic Eagles er klar for kvalifiseringsspill for toppserien Fjordkraft-ligaen etter å ha vunnet tre kamper på rad mot Trondheim-laget Nidaros i 1. divisjons såkalte play-in.