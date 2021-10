Stöckl om sponsorbråket: – Veldig synd

Fredag kom nyheten om at LO midlertidig stopper utbetalingene til Skiforbundet. Sponsorguru Jacob Lund kaller det en «jævla uting», mens landslagssjef Alexander Stöckl håper hopperne ikke blir skadelidende.

HÅPER PÅ LØSNING: Alexander Stöckl (venstre) ønsker seg en snarlig løsning i konflikten mellom Clas Brede Bråthen (høyre) og ledelsen i Skiforbundet.

– Det er jo veldig synd for oss. Jeg vet ikke hvile konsekvenser det umiddelbart får, men at en hovedsponsor velger å trekke seg nå er ekstremt vanskelig for oss, sier Alexander Stöckl til VG.

Landslagssjefen har måttet se konflikten mellom sportssjef Clas Brede Bråthen og ledelsen i Skiforbundet ta stor oppmerksomhet de siste ukene, og landslagssjefen håper på en snarlig løsning, før en sesong med OL i Beijing og VM i skiflyging i Vikersund som høydepunktene.

– Det er en stor sesong for oss. Det handler om at utøverne skal nå sine mål. Hvis det legges begrensninger på det på grunn av konflikten som pågår, så er det synd, mener Stöckl.

LANDSLAGSSJEF: Alexander Stöckl har ledet herrelandslaget i skihopping siden 2011.

Foreløpig har LO signalisert at de ønsker at Skiforbundet skal skrive under på en tilleggsavtale, som sikrer at pengene som LO har forpliktet seg til å betale den kommende sesongen, fullt og helt går til hopperne.

– Vi har ingen hensikt om å rive teppe under for skihopperne. Vi er ute etter å finne løsninger som kan sikre de inn i denne sesongen, sier LO-sekretær Are Tomasgard.

Hopplandslagets andre hovedsponsor er Nammo. Konserndirektør Morten Brandtzæg sier til VG at verdigrunnlaget til Nammo er noe de må se igjen i Skiforbundets handlinger i forbindelse med en mulig forlengelse av kontrakten etter vinteren, men at de foreløpig «sliter» med å se det.

Skipresident Erik Røste sier til VG at de gjerne setter seg ned med LO for å gå gjennom hvordan sponsormidlene deres benyttes.

– Etter denne konflikten, hvor vanskelig vil det bli å få inn nye sponsorer?

– Nå er vi opptatt av å løse saken. Norsk idrett er basert på at man har et godt samarbeid med næringslivet. Derfor har vi mange dyktige markedsmedarbeidere hos oss som arbeider med dette hver eneste dag, sier Røste.

Mens landslagssjef Stöckl også er mest opptatt av å få løst konflikten, tror sponsorguru Jacob Lund at det «vil bli vanskelig» for Skiforbundet i sponsorjakten videre.

– Det er helt åpenbart at håndteringen av denne saken, og spesielt når Clas Brede Bråthen kjørt så knallhardt, så har skiforbundet kommet i en skvis. Det har blitt et veldig omdømmetap for Norges Skiforbund, mener Lund, og mener en mulig rettssak er det verste som kan skje.

KRITISK: Jacob Lund synes ikke noe om sponsorens innblanding i konflikten.

Lund, som var sponsorsjef i DNB i 20 år fra 1992 til 2012, sier til VG at han har stor tillit til Clas Brede Bråthen, men fyrer løs mot LO.

– Det er en uting at sponsorene blander seg inn i idretten, slik LO nå gjør. Jeg mener at sponsorene må avslutte avtalen når tiden er ute. Nå går de ut og sier at de trekker seg på grunn av en sak. De kunne bare trukket seg når avtalen gikk ut neste år. At næringslivet skal blande seg inn i idrettsledelse, blir helt feil etter min oppfatning, mener Lund.