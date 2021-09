Finansavisen: Warholm økte inntektene med to millioner i 2020

Til tross for pandemien økte inntektene for Karsten Warholm i den mesterskapsløse 2020-sesongen.

GOD BUTIKK: Karsten Warholm gjorde også gode penger i pandemi-sesongen. Her med OL-gullet fra Tokyo.

Sunnmøringen hadde likevel et godt år, og hevet inntektene med 51,36 prosent, eller to millioner kroner i fjor. Av årsregnskapene til Warholms selskap «Sunn Vekst» fremgår det at selskapet hadde driftsinntekter på 5,6 millioner kroner i 2020, opp fra 3,7 millioner kroner året før, skriver Finansavisen.

Warholm tok over «Sunn Vekst» fra onkel Knut Haddal på nyttårsaften 31. desember 2018. Det skal ifølge avisen ha gitt inntekter på 150.000 kroner allerede den første dagen.

Selskapet lønner tre årsverk med til sammen 2,5 millioner kroner. Styret ledes av mor Kristine Haddal mens bestemor Elsa Margreta Kleppe er styremedlem.

Hele overskuddet på 660.000 kroner overføres til egenkapitalen som ved utgangen av sist år var på 1,1 millioner kroner.

Ifølge ligningen fra 2019 sto Warholm notert med en personlig inntekt på over tre millioner kroner etter sesongen som ga VM-gull i Doha.

OL-sesongen 2021 har overgått alle tidligere sesonger Warholm har løpt siden det store gjennombruddet med VM-gull på 400 meter hekk i London i 2018. Han slettet Kevin Youngs verdensrekord på Bislett før OL og senket i Tokyo verdensrekorden til 45,94 da han vant OL-gullet.

VG skrev under OL at han trolig vil tjene 15 millioner kroner i 2021.

Inntektene kommer hovedsakelig på to måter:

Startpenger i stevner. Etter som han er verdensrekordholder og 400 meter hekk for tiden er en het øvelse, øker inntektene.

Sponsorinntekter. Utstyrsgiganten Puma bidrar med brorparten, men Warholm har nå også en rekke andre store sponsorer. Red Bull, Elkjøp, Gjensidige, JobZone, Coop Extra, Jets og Tine er de øvrige.

«Vi ønsker ikke å kommentere regnskap og økonomiske tall. Ber om forståelse for det», skriver Haddal i en e-post til VG.

Hun sier videre at de ikke ønsker å ha noen formening om hvor mye driftsinntektene har økt i forhold til i 2020, og ønsker heller ikke gå inn på sponsoravtalenes varighet – eller om de har noen nye avtaler i sikte.

Etter det VG forstår har Warholm en basislønn på 2–3 millioner i året fra utstyrsgiganten Puma. OL-gullet ga ytterligere bonuser fra tyskerne.

Mot slutten av 2020 var det stor oppmerksomhet rundt at Warholm skrev avtale med Red Bull. Dette er etter det VG forstår Warholms nest største sponsoravtale.

– Penger ønsker jeg ikke å snakke om. Dette er en sak mellom partene i avtalen. Det eneste jeg kan si er at dette er en stor personlig samarbeidsavtale for meg. Utover det vil jeg ikke kommentere den saken. Ferdig snakket, het det i en uttalelse fra Warholm da kontrakten var klar.

I Norge har han en avtale med Elkjøp som trolig gir minst én million kroner i året. Andre sponsorer er Gjensidige, Jobzone, Coop Extra og – ikke minst – Jets, et selskap som har vært deleid av slektninger av OL-mesteren.

Pengene går til dels inn på Warholms fondskonto hos Norges Friidrettsforbund, dels har han aksjeselskapet «Sunn vekst».