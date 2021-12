Skyggene over Beijing-OL

At enkelte idrettsministre fra noen vestlige land ikke vil reise til Beijing OL, er bare ett av mange problemer. Her er fire som er langt større.

Forberedelsene til OL går som planlagt. Her på arenaen i Beijing for Big Air hvor det var en organisert pressetur på anleggene onsdag 15. desember.

Kina har et budsjett på 36 milliarder kroner på å arrangere olympiske vinterleker. Hvor mange milliarder det er brukt utenom det olympiske budsjettet på tilrettelegging, er det få som vet.

En rekke omstendigheter kan gjøre at et Beijing-OL får trøbbel, og da snakker vi ikke bare om Kinas omstridte forhold til menneskerettigheter. Det ligger nå an til at det knapt er et land som snakker om boikott av lekene.