I snart 12 år har hun forberedt seg. Nå skal drømmen på jenterommet bli oppfylt.

HØNEFOSS (Aftenposten): Silje Opseth har aldri vunnet noe stort i hoppbakken, men har selvtillit nok til å si at hun skal ta gull i OL. En gjenstand på jenterommet symboliserer en årelang drøm.

Silje Opseth på besøk i Hønefoss hos mor og far. Og hver gang blir hun minnet på fakkelen som hun laget for snart 12 år siden.

Nå nettopp

Nyttårshelgen leverte Silje Opseth et skuffende verdenscuprenn i Slovenia. Det var første gangen kvinnene hadde nyttårshopprenn, og det var første gang det ble hoppet etter utslagsmetoden i et kvinnerenn. To konkurranser ble gjennomført i normalbakken i Ljubno. Resultatmessig ble det 13. og 11. plass.

Hønefoss-jenta hadde vært på pallen i tre av de fire foregående verdenscuprennene, men presterte ikke på det nivået hun ønsker i Slovenia.