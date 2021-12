Norge rystet Russland: - Endelig var de ikke snille piker

GRANOLLERS (Aftenposten) Norge fikk revansj og endelig den første seieren over Russland på fire år.

Jubel for et spill som fungerte. Veronica Kristiansen signaliserer at hun er fornøyd.

7 minutter siden

Norge-Russland 34–28

Da er det bare å spenne fast beltene og gjøre seg klar til fredagens semifinale mot vertsnasjonen Spania. Det blir en batalje, men først skal Norge suge litt på karamellen etter seieren over Det russiske håndballforbundet, som laget egentlig går under.

For dette ble overkjøring. Et tent norsk lag ville ha revansj fra det forsmedelige tapet i OL og rett før VM. Nå ble turboen satt på.

Jaaa» Thorir Hergeirsson og hans lag skjønner at det går veien.

Har vært for snille piker

Håndballkamper med det norske kvinnelandslaget er fast underholdning for mange nordmenn i desember. Trine Haltvik, som var på laget da Norge tok sin første mesterskapsmedalje i 1986, er én av dem.

Nå satt hun hjemme og så landslaget gjøre det hun håpet på.

– Endelig var de ikke lenger snille piker. De fikk bort noe av «flink-pike-forsvaret», sier Haltvik.

Veteranen synes at mange andre lag har vært langt tøffere bakover, som Spania.

– Spanjolene slo Tyskland, laget mange frikast og var skikkelig tøffe. Jeg håpet at Norge skulle trå til mye mer bakover, sier hun.

Men fortsatt mener trønderen at det er forbedringspotensial og luker som må tettes. Det ble noen glipper i midten i første omgang.

– Jeg var spesielt fornøyd med de første 25 minuttene. Det var det samarbeid over hele linjen, men jeg skulle ønske at de fire i midten lå litt tettere.

– Vi er ikke fornøyd med det, sa også målvaktstrener Mats Olsson, og tenkte på forsvarte.

– Vi skal jobbe med disse greiene fremover.

Han fortalte NRK radio at spillerne i pausen ikke ville gi russerne følelsen av at de kunne komme inn i kampen igjen.

Veronica Kristiansen er en av de raskeste på Norges lag.

Jetflyet Kristiansen

Ikke minst Veronica Kristiansen satte på sin eksplosive kraft da hun løp i en kontring etter en perfekt langball fra Silje Solberg i mål.

Györ-spilleren har løpt 40 meter på 5.02 sekunder på Olympiatoppen, og hun måtte gjøre det flere ganger for dem som tok tiden trodde det ikke.

Men nå ville alle melde seg på. Kaptein Stine Bredal Oftedal fant Kari Brattset Dale på streken, vingen Sanna Solberg-Isaksen var så lenge i luften ved innhopp at det var mulig å spise en is før hun landet.

Nora Mørk kom med all sin selvtillit da hun skulle sette straffene og varierte perfekt. Og hun fyrte fra utenfra også. En sjeldenhet.

– Den beste første omgangen vi har sett av Norge i dette VM, mente et NRKs kommentator Patrick Rowland.

Da Thorir Hergeirsson valgte å sette inn flere nye ti minutter før slutt, som Henny Reistad, Emilie Hegh Arntzen, Camilla Herrem og Vilde Ingstad, var ikke de noe dårligere, selv om Reistad måtte fort ut med en utvisning.

Silje Solberg viste helt på slutten storhet da hun reddet en russisk 100-prosentmulighet.

Ved pause sto det 19–15 til Norge.

Nora Mørk har virkelig et fighting face.

Betyr alt for spillerne

– Vi har som mål å kjempe om medaljer i alle mesterskap, sier Hergeirsson.

Han og spillerne forberedte seg meget godt til det som skulle skje i Granollers, tre mil fra Barcelona sentrum.

Siri Eftedal Seland spilte OL i den samme hallen i 1992. Den gangen ble det sølv. Hun var som mange andre TV-seere nervøs, men så raskt at Norge hadde en form for kontroll.

Fakta Håndball-VM: Norge – RHF 34-28 VM-sluttspillet håndball kvinner i Granollers, Spania onsdag, kvartfinale: Norge – Russlands håndballforbund 34-28 (19-15) Palau d'Esports de Granollers Ca. 500 tilskuere Norge: Silje Solberg, Katrine Lunde – Henny Reistad 4, Emilie Hegh Arntzen, Veronica Kristiansen 3, Nora Mørk 9, Stine Bredal Oftedal 3, Malin Aune, Kari Brattset Dale 6, Vilde Ingstad 1, Moa Högdahl, Marit Røsberg Jacobsen 1, Camilla Herrem, Sanna Solberg-Isaksen 7, Kristine Breistøl, Maren Aardahl. Toppscorere RHF: Jelena Mikhaylitsjenko, Antonina Skorobogatsjenko og Jiulijia Markova 4. Dommere: Maike Merz/Tanja Kuttler, Tyskland. Utvisninger: Norge 2 x 2 min., RHF 3 x 2 min. Norge møter Spania i semifinale fredag. (©NTB) Vis mer

Norge fryktet ikke sine motstander til tross for tap i OLs semifinale og i opptakten til VM like før avreise. Da ble det tap 28–29 i Åsane i Bergen.

Nå var heldigvis keeperne mer med i den siste kampen.

Da reddet hverken Katrine Lunde eller Silje Solberg et eneste skudd i første omgang. Og det til tross for at Russland nesten har et nytt lag siden det som skjedde i Tokyo. Ti av 14 spillere er borte.

Kari Brattset Dale spilte sin beste VM-kamp hittil.

Går det for fort?

Haltvik, som har vært trener i mange år siden hun la opp, så at kampen hadde høyt tempo, litt annerledes enn da 1986-laget var på banen.

– Mann i gaten, de som ikke kan så mye håndball, mener at det var lettere å se hva som skjedde tidligere, fordi det gikk så sakte, ler Haltvik.

Eneste gang Nore gikk sakte var da de entret arenaen etter det norske flagget. Kaptein Oftedal først, anført av Camilla Herrem og Malin Aune. Spillerne pleier å ankomme etter høyden og derfor er Kristine Breistøl sist (193 cm).

Så var det tid for å spille om den forjettede semifinaleplassen.

2. omgang fortsatte med norsk ledelse, både 20–15 og 21–18, men så, da russerne fikk mål og tavlen viste at de bare var to mål bak (21–19), tok Hergeirsson time out.

Han ville ha inn Reistad. Hun svarte direkte med et mål.

«Hvordan kan man ha den jenta på benken så mye? ropte NRKs Patrick Rowlands ut.

Men Katrine Lunde var kommet inn og serverte klasseredninger. Drøye elleve minutter ut i 2. omgang sto det 26–20. Ti minutter igjen sto det 30–22.

Det var overkjøring og i en periode på ti minutter scoret ikke russerne et eneste mål.

Nora Mørk ble toppscrer med ni mål, fire assistst og valgt til banens beste spiller. Sanna Solberg-Isaksen vartet opp med syv. All danset og gikk mot de mange norske supporterne på slutten.

Nå ventes det mange flere norske fans til helgens kamper.

Katrine Lunde passet buret i 2. omgang og var sitt gamle jeg igjen.