Nå er han alene mot resten av verden

EUGENE (Aftenposten): Jakob Ingebrigtsen (21) tror nedturen i forrige VM vil prege ham resten av livet.

Jakob Ingebrigtsen er uten familiemedlemmer på plass i et mesterskap for første gang siden U20-VM i 2016.

20 minutter siden

I skyggen under to lønnetrær bryter verdens beste mellomdistanseløper ut i latter. Han slår seg på låret, rister på hodet og peker mot oss.

– Du må jobbe litt mer med hvordan du uttaler navnet! Ha-ha-ha!